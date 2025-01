Rends le brassard, Kylian ! Rothen met la pression sur Mbappé

Jérôme Rothen a salué le retour de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais a déclaré qu'il devrait abandonner le brassard.

Après un début de parcours lent au Real Madrid après son transfert dans la capitale espagnole l'été dernier, Mbappé a retrouvé la forme. Depuis décembre, l'attaquant français a marqué sept buts toutes compétitions confondues, dont un doublé lors de la dernière victoire du club en Liga contre Las Palmas. Rothen a salué Mbappé pour avoir retrouvé sa forme d'« il y a deux ans », lorsqu'il était en pleine forme au PSG.

Dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, l'ancien international français a déclaré : « Il est de plus en plus régulier, il est meilleur dans ses courses et techniquement. On retrouve petit à petit le Mbappé d'il y a deux ans et ce Mbappé est un putain de joueur. »

Mbappé a cependant été écarté de l'équipe nationale française pendant les trêves internationales d'octobre et de novembre, et selon Rothen, l'attaquant devrait se concentrer uniquement sur son jeu et abandonner le rôle de leader. Le joueur de 46 ans a ajouté : "Je pense que Mbappé devrait concentrer sa communication uniquement sur le football. Concernant le brassard en équipe de France, après tout ce qui s'est passé, je pense qu'il devrait l'abandonner."

L'attaquant vedette sera de retour en action avec l'équipe du Real Madrid de Carlo Ancelotti mercredi, alors qu'elle recevra le RB Salzbourg dans une rencontre cruciale de la Ligue des champions.