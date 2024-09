Reims - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Reims et PSG seront aux prises, samedi, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 aborde déjà cinquième journée, ce weekend. Un cinquième épisode qui verra plusieurs affiches intéressantes se tenir à partir de ce vendredi. Samedi, ce sera au tour du Paris Saint-Germain de croiser les crampons avec le Stade de Reims. Une rencontre qui a tout l’air d’être épineuse pour le club de la capitale.

Reims - PSG, un match épineux

Reims réalise un début de saison intéressant en Ligue 1. Après quatre journées, le club champenois est 6e au classement général avec 7 points au compteur. Les hommes de Luka Elsner d’ailleurs n’ont perdu qu’un seul de leurs quatre premiers matchs en championnat (vs Lille, 0-2). Reims a notamment fait nul contre l’OM (2-2) avant de s’imposer face Rennes (2-1) et Nantes (1-2). Ainsi, les Rémois sont en confiance avant d’affronter le PSG, samedi.

Trois jours après sa victoire in-extrémis contre Gérone en Ligue des Champions (1-0), le PSG (1er, 12pts) est de retour aux affaires domestiques, ce samedi. Face à Reims, les hommes de Luis Enrique devront beaucoup plus cliniques que face aux Espagnols afin de consolider leur place de leader. La dynamique est toutefois bonne en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain qui a remporté ses quatre matchs en championnat cette saison. Cependant, il faudra faire très attention à une équipe de Reims qui n’a pas peur de titiller le PSG.

Horaire et lieu du match

Reims – PSG

5e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Auguste Delaune

A 21h française

Les compos probables du match Reims - PSG

Reims : Diouf - Buta, Kipre, Agbadou, Sangui - Munetsi, Atangana Edoa, Teuma - Ito, Diakité, Nakamura

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Zaïre-Emery, Lee - Dembélé, Kolo Muani, Barcola

Sur quelle chaîne suivre le match Reims - PSG ?

La rencontre entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce samedi 21 septembre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.