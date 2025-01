Regarder Bastia - Nice : Chaine TV, streaming gratuit et compos probables

SC Bastia vs Nice

Bastia et Nice s’affrontent en 16es de Coupe de France au Stade Armand-Cesari. Une affiche alléchante entre ambition corse et statut de favori niçois.

Mardi soir, le Stade Armand-Cesari sera le théâtre d’un affrontement prometteur entre le SC Bastia et l’OGC Nice, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Si les Corses cherchent à renouer avec leur glorieux passé dans la compétition, Nice ambitionne de confirmer son statut de favori tout en évitant un piège dans une ambiance survoltée.

Bastia : une dynamique offensive à exploiter

Huitièmes de Ligue 2, les Bastiais ont impressionné par leur efficacité offensive ces dernières semaines. Avec 14 buts inscrits en quatre matchs, dont un impressionnant 4-0 contre Ajaccio, l’équipe de Benoît Tavenot arrive en confiance. En Coupe de France, le parcours du SCB a été marqué par des performances solides, avec trois clean sheets consécutives face à Freyming, Nancy et Saint-Joseph.

Historiquement, les Corses ont déjà goûté à la gloire dans cette compétition, avec un titre en 1981. Leur récent passé dans la Coupe de France témoigne également d’une combativité à toute épreuve, notamment lors de leur quart de finale en 2022. Ce mardi, ils tenteront de prolonger leur série positive contre Nice, contre lequel ils n'ont pas perdu lors de leurs trois dernières confrontations.

Nice : un favori sous pression

Sous les ordres de Franck Haise, l’OGC Nice est invaincu en 2025, mais ses victoires récentes (3-2 contre Rennes et 4-2 à Reims) ont mis en lumière une défense friable. La profondeur d’effectif, avec les retours de Dante, Youssouf et Clauss, pourrait être un atout majeur, mais l’absence probable de Tanguy Ndombele est à noter. Haise, qui prépare cette rencontre comme un choc de Ligue 1, devra trouver le bon équilibre pour éviter de connaître la même frayeur qu’au tour précédent face à Corte (victoire aux tirs au but).

Bastia, galvanisé par son public, espère profiter des largesses défensives niçoises pour créer la surprise. Nice, de son côté, doit prouver que son ambition de briller sur tous les tableaux cette saison n’est pas qu’une façade. Le spectacle s’annonce intense en Corse, où les surprises sont souvent au rendez-vous en Coupe de France.

Horaire et lieu du match Bastia - Nice

1/16e de finale de Coupe de France

Stade Armand Césari (Bastia)

A 20h45, heure française

Bastia - Nice

Les compos probables de Bastia - Nice

Bastia : Fabri; Guidi, Roncaglia, Akueson; Vincent, Ducrocq, Ariss, Janneh, Meynadier ; Boutrah, Cissé.

Nice : Dupé ; Mendy, Youssouf, Abdelmonem ; Boudaoui, Louchet, Rosario, Abdi ; Cho, Bouanani, Moukoko.

Sur quelle chaine suivre le match Bastia - Nice

La rencontre entre Bastia et Nice sera à suivre ce mardi soir à partir de 20h45 sur la chaine BeIN Sports Max 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, sur la plateforme dédiée du groupe BeIN Connect.