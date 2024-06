Real Madrid, le nouveau rebondissement

Le défenseur du Real Madrid Nacho Fernandez semblait destiné à quitter le club l'été dernier jusqu'à la deuxième quinzaine de juin

Il semblait destiné à partir il y a encore une semaine, mais une fois de plus le vétéran défenseur a été assailli par les doutes à l'approche de l'étape majeure.

Le défenseur de 34 ans est en fin de contrat à la fin de la saison et a reçu une offre de renouvellement de la part du Real Madrid, mais il avait l'intention de quitter le club cet été. Il avait l'intention de rejoindre la Major League Soccer, mais Marca affirme qu'un transfert aux États-Unis n'a pas pris forme au cours des derniers mois et que, malgré l'intérêt du club Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, il n'avait pas l'intention d'emmener sa famille dans ce pays en premier lieu.

Aujourd'hui, Carlo Ancelotti a lancé un deuxième appel à Nacho pour qu'il change d'avis et reste au club. Plus tôt dans la saison, il a été rapporté que les relations entre les deux hommes n'étaient pas au beau fixe, car Nacho ne pensait pas avoir la confiance d'Ancelotti, qui avait titularisé Aurélien Tchouameni devant lui au poste de défenseur central lors de plusieurs matches.

C'est la première raison pour laquelle Nacho a envisagé de partir, mais les célébrations de ces dernières semaines, les deux demi-finales et la finale de la Ligue des champions, ainsi que le manque d'options, ont semé le doute dans son esprit. Ancelotti a dit à son capitaine de ne pas faire quelque chose de « fou » et de ne pas quitter Los Blancos pendant les célébrations de la finale, et il lui a maintenant tendu la main une deuxième fois pour le faire changer d'avis. L'entraîneur italien apprécie non seulement sa contribution sur le terrain, mais aussi son caractère en dehors, comme le montre l'exemple de Valdebebas.