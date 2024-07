Real Madrid : la grosse confirmation

Les efforts (ou l'absence d'efforts) du Real Madrid pour recruter un nouveau défenseur central ont fait l'objet de nombreuses spéculations.

Les départs de Nacho Fernandez et de Rafa Marin n'ont laissé que trois options en forme : Antonio Rudiger, Eder Militao et Jesus Vallejo. David Alaba en est un autre, mais il pourrait ne pas avoir terminé sa convalescence après une blessure au ligament croisé antérieur avant la fin de l'année 2025.

Les Blancos ont laissé filer Leny Yoro à Manchester United, et il a été largement rapporté que personne d'autre ne serait retenu. Carlo Ancelotti l'a confirmé lors de sa première conférence de presse de l'été (via Diario AS), à l'occasion de la tournée de pré-saison du club aux Etats-Unis.

« L'équipe est fermée. Vallejo est de retour, Alaba se rétablit. Nous avons les jeunes : Joan, Jacobo et Raul (Asencio). Personne ne partira car tout le monde veut rester ».

Ancelotti a également été interrogé sur l'impact de l'absence de Toni Kroos, qui a pris sa retraite professionnelle au début du mois.

« Le jeu vertical est ce que nous voulions avec Kroos. Si vous arrivez rapidement dans la moitié de terrain adverse, vous avez plus de chances de créer des problèmes à l'adversaire. Où Bellingham va-t-il jouer ? Plus il est proche de la surface de réparation, mieux c'est. Nous avons Modric, Tchouameni, Valverde... Nous avons l'idée de bien défendre et de répéter ce que nous avons fait de bien l'année dernière.

Il est risqué pour le Real Madrid de ne pas recruter un nouveau défenseur central. S'ils ont réussi à se débrouiller avec seulement deux joueurs en forme pendant une grande partie de la saison dernière, cela ne veut pas dire qu'ils seront en mesure de le faire cette fois-ci. En même temps, il serait probablement stupide de douter de Florentino Perez et de sa vision.