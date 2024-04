Real Madrid : L'incroyable aveu de Jude Bellingham

Jude Bellingham a fait un aveu incroyable sur son état de forme avec le Real Madrid.

Jude Bellingham réalise une saison incroyable avec le Real Madrid. Arrivée l’été dernier en provenance du Borussia Dortmund pour un montant de 100 millions d’euros, l’international anglais s’est rapidement imposé comme l’homme fort du club madrilène. L’ancien joueur de Birmingham vient d’ailleurs de vivre une semaine très mouvementée avec le Real Madrid.

Bellingham dédie son nouveau prix à ses coéquipiers et aux fans du Real Madrid

Ce lundi, Jude Bellingham était élu meilleur sportif de la saison aux Laureus World Sports Awards. Une récompense qui intervient au lendemain de sa grosse performance et de son but victorieux face au Barça lors du classico. Mais pour l’Anglais, ce nouveau trophée est le mérite de ses coéquipiers et des supporters du Real Madrid.

« Ces 24 heures ont été très excitantes. Gagner quelque chose comme ça, c'est très spécial. Mes coéquipiers et le staff sont formidables, les supporters aussi... c'est un bon mélange. C'est un sentiment très spécial de marquer dans le Classique. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, je ne suis pas parfait, mais j'essaie d'avoir un impact sur l'équipe », a lancé l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund.

L'article continue ci-dessous

Getty

Jude Bellingham est cramé

Avant le classico, Jude Bellingham avait disputé 120 minutes face à Manchester City en quart de finale retour de Ligue des Champions, mercredi. Un match au cours duquel le Real Madrid aura accepté de courir derrière le ballon avant de se qualifier lors de la séance des tirs au but. Titulaire encore contre le Barça et héros de la rencontre, Jude Bellingham avoue ressentir de la fatigue après l’enchaînement de ces rencontres.

« La semaine a été folle et je suis fatiguée. Je suis très fier de remporter ce prix. J'espère gagner d'autres trophées avec le Real Madrid et avec l'Angleterre. (...) J'espère gagner plus de trophées, nous en avons encore la possibilité avec le Real Madrid et ensuite avec l'Angleterre. Il faut beaucoup de travail et de sacrifices », confie-t-il.