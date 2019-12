Real Madrid - Federico Valverde : "Je veux être ici toute ma carrière"

Le jeune phénomène de la Maison Blanche entend bien poursuivre sa carrière dans ce qu'il considère être "le meilleur club du monde".

Depuis le début de cet exercice 2019-20, le jeune uruguayen Federico Valverde s'impose comme l'une des grandes révélations du football européen sous les couleurs du . Impressionnat aussi bien en qu'en Ligue des Champions, le natif de Montevideo ne laisse pas insensible. Désormais attendu et remarqué, le milieu de terrain a récemment accordé une interview au média ABC. L'occasion pour lui d'évoquer son ascension.

"C’est de l’émotion, une émotion indescriptible. Mais pas à cause du fait de jouer d’entrée ou non. Le fait de me sentir utile pour la meilleure équipe du monde est très spécial pour moi et fait de ma vie un paradis. La reconnaissance externe est bonne, mais ma seule satisfaction personnelle est la reconnaissance interne, celle de mon entraîneur, celle du staff technique et des coéquipiers qui jouent à mes côtés", a notamment déclaré Federico Valverde, de nature simple et travailleuse. De plus, le nouveau chouchou des supporters madrilènes a évoqué sa fierté d'évoluer dans le plus grand club du monde. Forcément.

L'article continue ci-dessous

"Je veux être ici toute ma carrière, dans cette maison"

"Je sais parfaitement où je suis. Je suis dans le meilleur club du monde, et ce n’est pas une phrase toute faite, c’est la pure réalité, car cette concurrence constante que vous ressentez tous les jours le prouve. Je connais très bien l’exigence de cette entité. J’adore la concurrence. S’entraîner et jouer aux côtés de Casemiro, Toni, Luka, des joueurs si top, est la meilleure chose qui puisse m’arriver. Et ce n’est pas moi qui gagne, c’est le Real qui gagne", a-t-il confié, admiratif.

​

Enfin, Federico Valverde a aussi tenu à tordre le cou à certaines critiques, reprochant parfois au Real Madrid de privilégier la Coupe d'Europe au Championnat d' . "C’est un autre mythe lié au Real Madrid. Et je peux vous assurer que nous sommes passionnés par remporter tous les titres. Cette est la meilleure du monde et nous voulons gagner la meilleure Liga du monde. La Ligue des Champions est spéciale pour le madridisme, sans aucun doute, mais nous nous mettons à 100% sur la Liga. Pour moi c’est très clair, ne pas croire en ce Real Madrid, c’est ne rien connaitre au football", a assuré celui qui s'imagine à la Maison Blanche pour le restant de sa carrière. "Je veux être ici toute ma carrière, dans cette maison. J’aime le Real Madrid."