Raphael Varane, le règlement de comptes

Raphael Varane a parlé de son départ de Manchester United et de sa retraite ultérieure.

Le défenseur français a quitté Old Trafford cet été, ce qui a surpris beaucoup de monde. Lorsque Varane a été signé en 2021, il a été annoncé qu'il serait sous contrat jusqu'en 2025.

Cependant, début 2024, des rumeurs ont commencé à émerger selon lesquelles la dernière année de son contrat n'était pas réellement garantie mais plutôt une option du club. Man Utd, cherchant à réduire les coûts, n'a pas déclenché l'option et Varane est parti sur un transfert gratuit l'été après la victoire sur Man City en finale de la FA Cup.

Varane avait été un gros salaire à Manchester, donc ce fut un choc lorsqu'il a signé pour l'équipe de Serie A nouvellement promue de Cesc Fabregas, Como, après son départ d'Angleterre.

Mais son aventure en Italie s'est terminée presque aussi vite qu'elle avait commencé. Lors de sa première sortie pour Como, Varane a subi une grave blessure au genou, ce qui l'a convaincu qu'il était temps de raccrocher les crampons compte tenu de ses antécédents de problèmes avec cette partie de son corps.

Raphael Varane

© IMAGO - Raphael Varane

Varane revient sur un été « mouvementé »

Au micro de L'Equipe, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 revient sur son été « mouvementé », avouant qu'il avait prévu de continuer plus longtemps à Manchester United avant de se rendre compte que « le projet du club ne lui convenait pas ».

« Au début de ma dernière saison à Manchester United, je me disais déjà que j'aurais aimé finir là-bas, prolonger un peu l'aventure. Ça n'a pas été le cas et l'été a été très mouvementé. Avec United, j'ai terminé par une victoire en FA Cup, mais je savais déjà que le projet du club ne me convenait pas.

« Depuis l'âge de 20 ans, je joue avec une épée de Damoclès au-dessus du genou droit. Gérer la pression, connaître mon corps, savoir quand pousser la machine, je maîtrise parfaitement. Mais sur les trois dernières années, je ne me suis blessé qu'au genou gauche.

« Mon genou droit était devenu fort, mais moins mobile, et mon genou gauche faisait tout, pour la puissance, les départs, les impulsions. Physiquement, cette blessure m’a fait repartir dans une spirale, et l’équilibre entre sacrifices et plaisir n’était plus équilibré.

« Je cherchais quelque chose de spécial, et c’est comme ça que j’ai trouvé Côme. Côme était un projet qui sortait du lot, ce n’était ni exotique ni financièrement [gratifiant] mais humainement cela avait du sens, et c’est toujours le cas puisque je vais rester à leurs côtés [en dehors du jeu].

« Je voulais aussi ne jouer qu’une fois par semaine. Après la pré-saison, la famille devait me suivre en Italie, mais quand je me suis blessé le 11 août, j’ai tout de suite su que c’était fini. J’étais sûr de moi car je l’avais anticipé. »