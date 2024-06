Quand Guardiola trahit le Barça

Le FC Barcelone est toujours en train de déterminer ses objectifs pour la fenêtre de transfert de l'été, qui s'ouvre en Espagne à minuit.

Les liens avec de nombreux joueurs sont nombreux, certains avec plus d'intensité que d'autres. C'est le cas de Joshua Kimmich et de Dani Olmo, respectivement du Bayern Munich et du RB Leipzig.

Kimmich est très apprécié par Hansi Flick, qui l'a dirigé avec succès au Bayern Munich. Quant à Olmo, il est très apprécié par le directeur sportif Deco et constitue une option pour renforcer les options du FC Barcelone sur l'aile gauche.

Il se pourrait que le FC Barcelone n'ait pas l'occasion de recruter l'un ou l'autre de ces joueurs, car selon des informations anglaises (via Sport), Manchester City s'intéresserait à Kimmich et à Olmo. Les opérations combinées vaudraient 100 millions de livres sterling, ce qui laisserait peu de chances aux Catalans de rivaliser.

A ce stade, Kimmich et Olmo ne semblent pas être des cibles de choix pour Barcelone, Nico Williams, Luis Diaz et Amadou Onana/Mikel Merino semblant mieux placés. En fin de compte, la situation financière du club déterminera les affaires qu'il pourra faire dans les semaines à venir.