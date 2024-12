PSG - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Parc des Princes va vibrer pour une affiche de Ligue 1 captivante, dimanche. Le PSG et l’OL s’affrontent dans un duel crucial pour la 15e journée.

Tout doucement, la Ligue 1 poursuit son bonhomme de chemin. Encore quelques journées seulement et le Championnat de France va entrer dans sa dernière ligne droite, notamment la seconde moitié de la saison sportive, qui s’annonce cruciale. Ce dimanche, la quinzième journée de Ligue 1 s’achève avec une rencontre attendue entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, deux équipes européennes. Le Parc des Princes servira de cadre à ce duel alléchant en clôture du 15e épisode de Ligue 1.

Un choc entre deux équipes aux ambitions différentes

Au sommet du classement avec 34 points au compteur, le Paris Saint-Germain (1er), emmené par Luis Enrique, continue d’imposer sa domination sur la Ligue 1 française. Invaincus en championnat, les Parisiens cumulent déjà dix victoires et quatre matchs nuls. Leur attaque impressionne avec 37 buts marqués contre seulement 11 encaissés, la meilleure performance de la saison 2024-2025 en Championnat de France. Accroché par l’AJ Auxerre lors de la précédente journée, le club francilien sort quand même d’une étincelante victoire contre le RB Salzbourg (0-3) en Ligue des champions où il continue de rêver d’une qualification.

Les précédentes confrontations, une dynamique à inverser pour Lyon

De son côté, l’Olympique Lyonnais occupe la cinquième place avec 25 points au compteur. Les Gones, dirigés par Pierre Sage, entendent infliger la première défaite de la saison à Paris en Championnat de France afin de se rapprocher du podium. Les Rhodaniens n’ont plus perdu un match en Ligue 1 depuis leur défaite contre l’Olympique de Marseille (2-3) le 22 septembre dernier. Toutefois, le défi s’annonce de taille : la dernière victoire de l’OL face au PSG remonte au 02 avril 2023, quand les Gones avaient gagné 0-1 au Parc des Princes. Les Gones arrivent au Parc des Princes en confiance surtout après leur victoire contre l’Eintracht Francfort (3-2) en Ligue Europa, jeudi dernier.

Ce duel contre Paris sera pour les Gones, leur plus grand test de la saison après la défaite face aux Phocéens. Pierre Sage compte sur des cadres comme Rayan Cherki ou Alexandre Lacazette pour faire la différence. En face, les Parisiens poursuivent leur marche en avant grâce à des joueurs comme Gonçalo Ramos ou encore Bradley Barcola, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations derrière Jonathan David (11).

Dans les dernières rencontres entre ces deux géants du football français, le PSG a largement dominé. Pourtant, Lyon a prouvé par le passé qu’il pouvait bousculer les plans parisiens. Leurs affrontements historiques restent parmi les plus suivis de Ligue 1, chaque équipe offrant des performances mémorables. Depuis avril 2008 à ce jour, le PSG et l’OL se sont affrontés à 44 reprises toutes compétitions confondues. Les Franciliens s’en sortent avec 26 victoires contre 08 matchs nuls. L’OL n’a remporté que 10 matchs.

Horaire et lieu du match

PSG - Lyon

15e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 20h45 française

Les compos probables du match PSG - Lyon

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves - Dembélé, Ramos, Barcola

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Lyon ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 15 décembre 2024 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.