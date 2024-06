Platini se paye Deschamps : "Plus facile de gagner avec la France qu’avec le Saint-Marin"

La légende du football français, Michel Platini, estime que Didier Deschamps n’a pas beaucoup de mérite à gagner avec les Bleus.

Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France depuis 12 ans. Il est celui qui est resté le plus longtemps en poste et aussi celui qui a signé les meilleurs résultats. Pourtant, il y en a qui ne sont pas encore totalement convaincus qu’il soit un très bon sélectionneur. C’est le cas de Michel Platini.

Platini pas impressionné par Deschamps

Dans un entretien au Figaro, Platini a laissé entendre que Deschamps a surtout la chance d’être à la tête d’une grande sélection qui lui permet de cumuler les succès. « Si Deschamps a voulu rester avec la sélection et prolonger son contrat (jusqu’en 2026), c’est qu’elle est bonne. Il a du matériel et une sacrée génération en place. Aujourd’hui, diriger l’équipe de France est plus facile. Je ne suis pas fasciné par les entraîneurs. Un bon coach, c’est celui qui a des bons joueurs ».

Platini pense aussi que DD aurait eu des résultats moins séduisants s’il avait été en charge d’une autre sélection nationale : « Je pense que c’est plus facile pour Didier Deschamps d’entraîner et de gagner avec l’équipe de France que la sélection de San Marin ». Un jugement qui risque de ne pas trop plaire au patron tricolore.

« N’importe qui ferait aussi bien que Deschamps »

Et quand on lui demande s’il voit Zinédine Zidane accomplir de meilleurs choses avec les Bleus, l’icône française répond : « Il fait très bien les choses. C’est parfait. Zinédine (Zidane), s’il reprend le poste après lui, le fera très bien aussi. Et vous, avec cette équipe-là, vous (le journaliste, ndlr) feriez très bien aussi (rires) ».

Pour rappel, Didier Deschamps a été joueur de Michel Platini. Platoche est même celui qui lui a offert sa première cape en Bleu en 1989. Il l’a ensuite convoqué pour l’Euro 92. Une compétition où les Tricolores s’étaient complètement troués malgré une génération très talentueuse. Ça, le triple Ballon d’Or omet de le préciser.