OM, une porte de sortie surprenante s'offre à Azzedine Ounahi

Poussé à la sortie par l’OM, Azzedine Ounahi pourrait rejoindre une destination surprenante, cet été.

L’Olympique de Marseille n’a pas fini de faire ses emplettes sur le marché des transferts, cet été. Après avoir bouclé l’arrivée d’une dizaine de recrues, le club phocéen vise encore d’autres cibles. En parallèle, l’OM s’active également pour libérer tous ses indésirables avant la fin du mercato estival, vendredi prochain. L’un de ces derniers, en l’occurrence, Azzedine Ounahi, ne manque d’ailleurs pas de prétendants et pourrait même rejoindre un club inattendu dans les prochaines journées.

L’OM ne veut plus d’Azzedine Ounahi

Après une victoire convaincante contre Brest lors de la première journée de Ligue 1 (1-5), l’OM n’a pas pu enchainer face à Reims, dimanche (2-2). Cependant, ces deux matchs ont permis à plusieurs recrues marseillaises de s’illustrer et d’avoir les premières minutes sous le maillot phocéen.

L’Olympique de Marseille compte une dizaine de renforts cet été dont Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Valentin Carboni, Derek Cornelius, Jeffrey De Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi et plus récemment, Jonathan Rowe. Des arrivées que l’OM devra compenser avec de nouveaux départs au sein de son effectif. Le club met d’ailleurs la pression à ses indésirables comme Azzedine Ounahi pour les pousser à la sortie.

Le Wydad Casablanca passe à l’action pour Ounahi

A l’instar de Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Samuel Gigot, Azzedine Ounahi n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi, cette saison. L’international marocain est donc invité à faire ses valises et à quitter l’Olympique de Marseille, cet été. L’ancien milieu de terrain du SCO d’Angers ne manque pas non plus de prétendants et a même rejeté une offre venant du Qatar alors que celle de Las Palmas a été refusée par l’OM. S’il n’a pratiquement aucune chance de rejouer sous le maillot de Marseille, Azzedine Ounahi pourrait retourner au…Maroc.

L’international marocain est notamment sur les tablettes du Wydad Athletic Club de Casablanca. Un intérêt confirmé par le président du club marocain, Hicham Aït Manna, qui révèle sur Radio Mars ce lundi, avoir formulé une offre de prêt à l’OM pour le joueur de 24 ans. Les deux clubs seraient même toujours en discussions alors qu’Azzedine Ounahi a plusieurs prétendants du côté de la Liga, la Premier League ou encore en Arabie Saoudite.