OM : premier trophée pour Greenwood

Mason Greenwood a remporté le prix du joueur du mois d'août de l'OM et a évoqué ses débuts en France.

Greenwood a débuté tous les matchs depuis son arrivée à Marseille cet été. En Ligue 1, le joueur de 22 ans a marqué cinq buts et délivré une passe décisive en trois matchs, avec deux doublés, contre le Stade Brestois et Toulouse. Il a désormais remporté le prix du joueur du mois de l'OM.

Greenwood a passé la saison dernière en prêt à Getafe et malgré une saison exceptionnelle, Manchester United n'avait aucune intention de le laisser revenir dans l'équipe ; il a été suspendu par le club après avoir été arrêté par la police pour tentative de viol et violences conjugales. Il a depuis été blanchi de toutes les accusations, mais il a maintenant exprimé sa joie d'être autorisé à poursuivre sa carrière.

"Le stade le plus bruyant"

A propos de son premier but marseillais à domicile, lors du match nul 2-2 contre Reims, Greenwood a déclaré : « C’est incroyable. Je n’ai jamais vraiment connu un public comme celui-là auparavant et j’ai joué dans de nombreux stades en Europe et évidemment, celui-ci a été le plus bruyant. Évidemment, jouer pour Marseille et y marquer mon premier but, cela signifiait beaucoup pour moi. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres cette saison. »

L'article continue ci-dessous

Élu joueur du mois, Greenwood a ajouté : « Je veux dire un grand merci et j’espère que nous pourrons vivre de nombreux autres moments cette saison. » Marseille affrontera Nice ce week-end avant de rencontrer Lyon. Les Marseillais sont actuellement deuxièmes de Ligue 1, après avoir remporté deux de leurs matchs et fait match nul un de leurs matchs ; le PSG a remporté les trois premiers matchs et occupe la première place.