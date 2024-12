OM, la décision fracassante de De Zerbi pour Lilian Brassier

Entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi a pris une décision forte pour l’avenir de Lilian Brassier.

A quatre jours de l’ouverture du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille s’active déjà sur le marché des transferts. Entre nouveaux renforts et départs imminents, plusieurs mouvements sont annoncés dans la cité phocéenne cet hiver. L’un des dossiers majeurs sur la table des dirigeants de l’OM est celui de Lilian Brassier. Un dossier pour lequel Roberto De Zerbi a récemment tranché.

Roberto De Zerbi ne veut plus de Lilian Brassier à l’OM

Auteur d’une saison 2023-2024 impressionnante avec Brest, Lilian Brassier a séduit les dirigeants de l’OM l’été dernier. Désireux de construire une nouvelle équipe autour de Roberto De Zerbi, le club phocéen a alors recruté le défenseur français sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais les choses ne se passent pas encore comme prévu pour Lilian Brassier dans la cité phocéenne. Titulaire en début de saison, l’ancien brestois a perdu sa place dans le onze de De Zerbi au fil des semaines. Le défenseur de 25 ans ne compte qu’une seule minute jouée sur les quatre derniers matchs de l’Olympique de Marseille. Ainsi, Roberto De Zerbi ne compte plus sur Lilian Brassier cette saison.

Face à cette situation, il y a de fortes chances que l’OM ne lève plus l’option d’achat du joueur, fixée à 11 millions d’euros. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Nicolas Filhol, journaliste de FootballClubdeMarseille, ces dernières heures.

« Brassier était en pleine progression lorsqu’il est arrivé à l’OM. Il y avait une marche à monter et il n’a pas réussi à le faire. De Zerbi lui reproche en permanence le fait qu’il n’arrive pas à assimiler ses exigences, à savoir relancer vite en prenant des initiatives avec des passes difficiles. Il n’y arrive pas et en plus, il a fait de grosses erreurs. C’est très décevant et en plus, on parle maintenant de recruter en défense cet hiver. Si c’est le cas, c'est terminé pour lui », indique-t-il dans un Talk-Show récemment. Alors que Roberto De Zerbi a réclamé de nouveaux renforts en défense cet hiver, l’avenir de Lilian Brassier dans la cité phocéenne s’écrit en pointillés.