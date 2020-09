OFFICIEL – Doucouré quitte Watford et signe à Everton

Abdoulaye Doucouré s'est engagé pour quatre ans avec les Toffees.

Avec la relégation de en Championship, il était évident que le milieu français Abdoulaye Doucouré (27 ans), auteur d'une saison solide avec 4 buts et 2 passes décisives en 34 matches, n'allait pas rester chez les Hornets. Et c'est désormais officiel, l'ancien joueur du a rejoint , le club entraîné par Carlo Ancelotti.

Everton a déboursé 25 millions de livres (environ 27,6 millions d'euros), pour s'attacher les services de l'ex-international espoir pour une durée de trois ans plus une en option. Après les arrivées d'Allan et de James Rodriguez, c'est un nouveau joli coup réalisé par les Toffees sur le marché des transferts. Le milieu de terrain passé par le Stade Rennais portera le numéro 16 à Everton.

"J'attends depuis longtemps pour venir ici et maintenant c'est arrivé, donc je suis très heureux", a déclaré Doucoure sur le site officiel d'Everton. "J'avais un peu d'intérêt de la part d'autres clubs mais dès le début, quand Everton a montré un intérêt pour moi, j'ai dit à mon agent de se concentrer sur Everton. C'était le seul club que je voulais rejoindre. Everton a une grande histoire dans le football anglais et c'est un bon club pour moi de faire un pas en avant dans ma carrière. Je suis très heureux maintenant d'être un joueur d'Everton et très excité pour l'avenir".

Abdoulaye Doucouré a analysé ce qu'il pourra apporter aux Toffees : "Je peux apporter mon énergie - je suis un joueur puissant, je peux courir beaucoup, tout le match. Je peux aussi ajouter des buts. Je ferai de mon mieux pour marquer des buts et aider l'équipe. C'est un projet ambitieux ici et c'était une grande partie de ma décision, d'avoir [le directeur du football] Marcel [Brands] et l'entraîneur Carlo Ancelotti qui me voulaient.

"Lorsque vous venez dans un club, vous voulez que le manager et, bien sûr, le conseil d'administration vous soutiennent. C'était le cas avec Everton et j'avais très hâte de venir ici. Je sais beaucoup de choses sur Everton. Je sais que la couleur bleue est quelque chose de très important ici et dans l’histoire du club. Je tiens déjà à remercier les fans pour leur soutien - maintenant je suis impatient de commencer sur le terrain", a conclu le milieu de terrain.