Musiala trolle Olise, la Masterclass

Musiala plaisante avec Olise alors que la star du Bayern Munich apprend de manière hilarante à son coéquipier silencieux comment mener une interview

Michael Olise a fait un début de vie rapide au Bayern Munich, mais ses compétences en matière d'interview semblent encore devoir être améliorées.

Olise profite de la vie au Bayern après son transfert estival en provenance de Crystal Palace. L'ailier français a encore brillé samedi, marquant un doublé et délivrant deux passes décisives lors d'une victoire 5-0 contre le Werder Brême. Pourtant, c'était une autre histoire après le match. Olise n'a pas voulu donner d'interview d'après-match et a donc été rejoint par son coéquipier Jamal Musiala. Les deux se sont placés devant les caméras, Musiala répondant à toutes les questions tandis qu'Olise restait muet. Musiala n'a pas pu s'empêcher de voir le côté drôle et a plaisanté "C'est le début Michael !"

Ce n'est pas la première fois que la technique d'interview d'Olise fait la une des journaux. Il a donné des réponses directes aux questions lors de sa présentation au Bayern Munich et ne semble pas à l'aise sous les projecteurs des médias. Il devrait néanmoins continuer à attirer l'attention s'il parvient à maintenir sa forme du début de saison. Olise a désormais inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives lors de ses trois derniers matches avec le Bayern, toutes compétitions confondues.

Le manager Vincent Kompany n'a pas tari d'éloges sur Olise. Il a déclaré aux journalistes après la victoire contre Brême : « C'est un talent particulier. C'est un luxe au Bayern d'avoir autant de bons joueurs. Michael a très bien joué. Ses débuts au FC Bayern ne pourraient pas être meilleurs. Il doit continuer sur cette lancée. Je n'ai pas l'impression que c'est un joueur qui ressent beaucoup de pression. Il aime juste le football. »

Olise a été directement impliqué dans quatre buts contre le Werder Brême lors de sa quatrième apparition en Bundesliga. Aucun joueur n'a été impliqué directement dans quatre buts ou plus dans un match aussi tôt dans sa carrière en première division allemande (depuis 2004-05).