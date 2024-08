Morata, le divorce douloureux

L'attaquant espagnol et de l'AC Milan Alvaro Morata a annoncé qu'il se séparait de sa femme de sept ans, Alice Campello.

L'attaquant de l'AC Milan s'est séparé de sa femme, après sept ans de mariage au cours desquels ils ont eu quatre enfants ensemble. Campello était présente lorsque Morata a été capitaine de l'Espagne lors de la victoire de l'Euro 2024 contre l'Angleterre, mais le couple a maintenant décidé de se séparer.

Morata a écrit sur Instagram : "Après un certain temps de réflexion, Alice et moi avons pris la décision de nous séparer. Une relation réciproque MERVEILLEUSE et RESPECTUEUSE où nous nous sommes beaucoup aimés et aidés.

L'article continue ci-dessous

"Ce furent des années merveilleuses et le résultat de celles-ci est nos quatre enfants, qui sont sans aucun doute la meilleure chose que nous ayons jamais faite.

"C'est une décision douloureuse, nous demandons donc du respect et de l'empathie. N'inventez pas d'histoires pour une minute de gloire, car je le répète : il n'y a jamais eu de manque de respect, seulement de nombreux malentendus continus qui, petit à petit, usent les choses.

"Alice aura toujours une place spéciale dans mon cœur et tout ce que nous avons vécu ensemble a été incroyable et un grand apprentissage".

Campello, une influenceuse italienne, insiste sur le fait qu'il n'y a eu aucune sorte d'infidélité, ni aucune sorte de méfiance entre le couple, et a dénoncé le fait qu'elle ait été obligée d'annoncer la nouvelle pour devancer d'éventuelles informations.

Elle a déclaré sur Instagram : "Alvaro et moi avons décidé de nous séparer, et c'est la décision la plus difficile que nous ayons jamais prise dans notre vie. Je veux préciser, comme lui, qu'il n'y a eu aucune tierce partie ni aucun manque de respect de la part de l'un ou l'autre d'entre nous.

"Je peux seulement dire que durant ces 8 années, j'ai eu à mes côtés une personne qui n'a fait que me donner la priorité, prendre soin de moi et me respecter, et pour cette raison, je ne peux pas me permettre de fausses spéculations ni de prendre la décision de l'annoncer "si tôt".

"Je ne veux pas que vous pensiez que tout ce que vous avez vu sur les photos Instagram que nous avons publiées est un mensonge. Nous n'aurions pas pu nous aimer davantage, et nous continuons à le faire, mais il arrive un moment où de nombreux malentendus s'accumulent, sont mal gérés et les choses se détériorent et explosent peu à peu.

"Nous nous sommes toujours promis de respecter tout ce que nous avons vécu, de ne jamais arriver au point de nous blesser ou d'être toxiques, et de mettre fin aux choses avant que cela n'arrive, et c'est ce que nous avons fait.

"Je veux juste remercier Alvaro pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour la façon dont il a pris soin de moi, pour avoir été le père et le mari qu'il a été, et lui souhaiter le meilleur TOUJOURS".