Monaco - Aston Villa : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco et Aston Villa s’affrontent mardi pour le compte de la 7e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Après plus d’un mois de pause, la Ligue des Champions reprend ses droits cette semaine. La compétition reine des clubs européens aborde sa septième journée avec des rencontres décisives au programme. Parmi les affiches de cet épisode de la C1, figure un alléchant choc entre l’AS Monaco et Aston Villa ce mardi. Deux équipes sur des dynamiques opposées ces dernières semaines.

Monaco doit regagner confiance

Après un très bon début de saison, Monaco marque le pas ces dernières semaines. Le club du Rocher n’a remporté aucun de ses quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues (1 nul, 3 défaites). A cela s’ajoutent les deux derniers revers en Ligue des Champions qui ont fait descendre l’ASM (10 pts) au 16e rang du classement général. Les hommes d’Adi Hutter ont donc besoin d’une victoire contre Aston Villa mardi pour reprendre confiance et remonter la pente avant les prochaines échéances.

Aston Villa veut valider sa qualification

De son côté, Aston Villa est sur une dynamique probante depuis le début de l’année. Les Villans ont notamment remporté trois de leurs quatre derniers matchs (1 nul), toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, le club de Birmingham (13 pts) pointe à la 5e place mais pourrait toujours se retrouver plus bas en cas de défaite contre Monaco, mardi. Les hommes d’Unai Emery sont donc contraints de gagner pour valider directement leur qualification au prochain tour sans passer par les barrages.

Horaire et lieu du match

Monaco – Aston Villa

7e journée de Ligue des Champions

Lieu : Stade Louis II

A 18h45, heure française

Les compos probables du match Monaco - Aston Villa

Monaco : Majecki – Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique – Magassa, Camara – Akliouche, Golovin, Ben Seghir – Biereth

Aston Villa : Martinez – Cash, Konsa, Mings, Maatsen – Kamara, Bogarde – Rogers, Tielemans, Bailey – Watkins

Sur quelle chaîne suivre le match Monaco - Aston Villa ?

La rencontre entre l’AS Monaco et Aston Villa sera à suivre ce mardi 21 janvier 2025 à partir de 18h45 sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.