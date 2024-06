Metz – Saint-Etienne : Les Verts retrouvent la Ligue 1 (2-2)

Metz et Saint-Etienne s’affrontaient dimanche en barrage retour d’accession à la Ligue 1. Score final, 2-2 (3-4 aller-retour).

Le FC Metz et l’AS Saint-Etienne étaient aux prises dimanche après-midi à l’occasion du barrage retour Ligue 1/Ligue 2. Deux ans après leur descente, les Stéphanois retrouvent la Ligue 1 au terme d’un match à rebondissements contre les Grenats.

Une folle première mi-temps

Battus 2 buts à 1 à l’aller, les Grenats démarraient cette rencontre avec beaucoup d’engagement. Un excès d’engagement qu’ils payaient cher dès les premières minutes avec l’exclusion de Papa Diallo pour une faute sur Appiah (5e). Un fait de jeu qui annonçait les prémices d’un après-midi compliqué pour les Messins. Mais rien n’y fit. Bien au contraire, Metz ouvrait le score à la 17e grâce à Lamine Camara qui convertissait un caviar de Matthieu Udol (1-0).

Saint-Etienne n’eut pas le temps de digérer cette ouverture de score qu’il concédait un pénalty pour une faute de Cardona sur Mikautadze. Le Géorgien se rendait justice et donnait l’avantage aux Grenats (2-0, 25e). Touchés dans leur orgueil, les Stéphanois réduisaient l’écart quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Pétrot, oublié au second poteau sur un corner (2-1, 35e). Les deux équipes rentraient ensuite aux vestiaires avec un score de parité sur l’ensemble des deux matchs.

Les Verts assomment les Grenats

Au retour des vestiaires, ce sont les Verts de Saint-Etienne qui lançaient la première alerte avec une tête de Cafaro qui passait au-dessus des cages d’Oukidja (47e). Matthieu Udol ne faisait pas mieux sur sa tentative pour la réponse de Metz (50). Les Verts pensaient enfin revenir au score avec un but de Maçon qui concluait une belle action collective mais le but était annulé pour une faute de Sissoko sur Oukidja (64e). Les deux équipes se rendaient ensuite coup pour coup mais aucune n’arrivait à trouver la faille avec les deux défenses qui restaient très concentrées.

Il n’y aura finalement pas de buts dans cette deuxième partie et les deux équipes allaient se départager en prolongations. Saint-Etienne tentait le tout pour le tout mais a dû attendre la 116e minute pour être délivré par Ibrahima Wadji qui convertissait un caviar de Mbunku (2-2). Les Verts passaient ainsi devant sur l’ensemble des deux matchs et retrouvent la Ligue 1, depuis leur descente en 2022.