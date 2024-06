Messi et Ronaldo, la rivalité pourrait encore s’étirer

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont susceptibles de se tirer la bourre pendant encore deux années supplémentaires.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont passé près de 20 ans à se disputer le droit d'être considéré comme le meilleur joueur de la planète, voire le meilleur joueur de l'histoire du football. À eux deux, ils possèdent 13 Ballons d'Or, des collections de trophées impressionnantes et un nombre incalculable de records.

Ronaldo et Messi ensemble au Mondial 2026 ?

Ronaldo devrait fêter ses 40 ans en 2025, tandis que Messi se rapproche de ses 37 ans. Cet été pourrait être leur crépuscule au plus haut niveau, mais certaines les voit pousser encore un peu plus et prendre part à la prochaine Coupe du Monde.

C’est notamment l’avis de Stuart Holden, l’ancien international américain. Il a déclaré dans un entretien à Fox Sports : "Si nous parvenons à comparer Messi et Ronaldo, cela les a probablement motivés intérieurement à continuer de progresser et, tant qu'ils ont cette motivation, il n'y a aucune raison pour que ces deux hommes ne jouent pas encore à un haut niveau pendant de nombreuses années".

Dans sa dernière interview, Messi a d’ailleurs laissé entendre qu’il pourrait être encore là en 2026, à participer à sa sixième Coupe du Monde. Ce qui constituerait un record.

Appelé à expliquer la longévité exceptionnelle des deux génies, Holden a indiqué : "Ces joueurs n'ont que rarement subi de graves blessures. Si vous regardez Ronaldo, il a probablement encore le corps d'un jeune homme de 21 ans. Concernant Messi, il a été capable d'évoluer, de changer son jeu et de s'adapter à ses contraintes physiques actuelles, tout en conservant sa vitesse, son accélération et sa capacité de finition".

Sont-ils encore motivés ?

Alexi Lalas, un autre ancien international américain, est réticent à spéculer sur ce que l'avenir pourrait réserver aux deux GOAT. Pour lui, il faut surtout savoir si le duo est motivé pour rester au sommet tout en jouant en MLS et en Saudi Pro League. "Il n'y a pas si longtemps, avant que Messi ne soit champion du monde, les choses ne se sont pas bien passées et il a pris sa retraite. Cet été, je suis fasciné par la perspective de 2026, par ce à quoi il ressemble avec l'Argentine pour la première fois depuis la Coupe du monde et, plus important encore, par ce qui a changé par rapport à la façon dont nous le considérons. Non pas qu'il ne soit pas génial, mais dans le contexte de l'Amérique, de son nouveau jardin, de son quartier et de ce qu'il fait avec l'Inter Miami, par opposition à Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, et pour beaucoup de gens, c'est un peu loin des yeux et de l'esprit. Même s'ils participent à des tournois et qu'ils se déroulent en même temps, il y aura inévitablement des comparaisons et des contrastes entre ce qui se passe et le destin de ces deux équipes par rapport à ces deux joueurs incroyables."

Messi se prépare à participer à la Copa América avec l'Argentine, qui cherche à défendre sa couronne continentale, tandis que CR7 s'apprête va tenter de décrocher le deuxième titre de champion d'Europe de son illustre carrière.