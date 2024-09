"Mesquin, arrogant", Thierry Henry atomisé

Milan AC vs Liverpool

Henry a été critiqué pour son comportement envers Christian Pulisic dans une interview d'après-match suite à la défaite 3-1 de Milan contre Liverpool.

L'AC Milan a fait un bon début de match en Ligue des champions contre Liverpool mardi lorsque Pulisic a ouvert le score à la troisième minute. Mais ce fut le seul résultat pour la star de l'USMNT et ses coéquipiers, les Reds d'Arne Slot affirmant leur autorité en route vers une victoire 3-1 à San Siro.

Pulisic a été traîné devant les caméras à la fin du match pour une interview avec CBS Sports Golazo. Un extrait de la discussion de Pulisic avec les experts Jamie Carragher, Micah Richards et Thierry Henry et l'animatrice Kate Abdo est apparu sur les réseaux sociaux, Henry étant critiqué pour avoir semblé ignorer le joueur de 26 ans.

Dans l'interview, Richards a poussé Henry à poser une question à Pulisic. Le Français, qui regardait ses notes à ce moment-là, a levé les yeux et a dit « non », avant de regarder autour de lui avec amusement, puis de reporter son attention sur ses notes. Henry n'avait clairement aucune envie de parler davantage à Pulisic et a été qualifié de « fumier arrogant » pour son comportement.

« Un comportement tout simplement bizarre de la part de Thierry Henry pendant cette interview de Pulisic. Étrange et gênant », a écrit @USACFC_ sur X.

Pendant ce temps, @petithazard2 a écrit : « Cette expression était méchante. »

@DandMussoccer a déclaré : « Je n'arrive pas à croire que certains têtes pensantes (et d'anciens joueurs !) voulaient réellement Thierry Henry comme entraîneur. Toute personne dotée d'un cerveau peut voir à quel point il est mesquin, immature, distant et arrogant. »

@wealthsquadj a ajouté : « Il a toujours été un fumier arrogant », tandis que @_CFCNando a déclaré : « Rare Thierry L. »

Certains ont pris la défense d'Henry, suggérant que l'ancien attaquant d'Arsenal n'avait pas voulu en rajouter après la défaite de Pulisic, clairement frustré. D'autres ont même plaisanté en disant que l'homme de 47 ans avait toujours le cœur brisé après le récent mariage d'Abdo avec Malik Scott.

Les grands matches continuent pour l'attaquant américain. L'AC Milan affrontera son rival l'Inter Milan dimanche dans le premier Derby della Madonnina de la saison.