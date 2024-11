Mercato, une cible alléchante s'offre à l'OM

Les nouvelles sont bonnes pour l’OM dans le dossier d’une cible alléchante.

A l’instar de l’été dernier, l’Olympique de Marseille va encore animer le marché des transferts cet hiver. Malgré ses douze recrues lors de la fenêtre des transferts estivale, le club phocéen compte encore se renforcer lors du mercato hivernal. L’OM a même déjà jeté le dévolu sur ces prochaines cibles, dont une en Serie A qui se rapproche d’une arrivée dans la cité phocéenne.

Naples ne veut pas brider Giacomo Raspadori, une aubaine pour l’OM

Malgré une 3e place au classement de Ligue 1, le bilan de l’OM (23 pts) n’est pas si reluisant. Impérial à l’extérieur, le club phocéen a du mal à gagner à domicile dans son antre du Stade Vélodrome. Ainsi, l’Olympique de Marseille a jugé bon de se renforcer à nouveau cet hiver afin d’être présent sur tous les tableaux (Ligue 1, Coupe de France) sur la durée. Le board marseillais a alors jeté son dévolu sur Giacomo Raspadori comme nous l’annoncions, jeudi. En manque de temps de jeu à Naples, l’international italien (36 sélections, 7 buts) est réclamé par Roberto De Zerbi qui l’avait lancé en pro lors de son passage à Sassuolo.

L'article continue ci-dessous

Au Napoli, on ne semble pas contre l’idée d’un départ de l’attaquant de 24 ans non plus. La presse italienne indique que les Partenopei seraient prêts à laisser partir Giacomo Raspadori contre un chèque de 20 millions d’euros. Une position confirmée ce vendredi par Antonio Conte qui a ouvert la porte à un départ du joueur.

« En ce qui concerne (Giacomo) Raspadori, c’est comme les autres, c’est un joueur important et fort. Mon intention est de renforcer Naples, pour le présent et pour l’avenir. Cette année, nous ne concourons que dans le championnat et en coupe d’Italie. Nous n’avons pas de matches dans d’autres compétitions et ça devient difficile de lui donner des minutes après les titulaires, cela ne veut pas dire que seuls les titulaires jouent, tout le monde contribue. J’ai laissé partir des joueurs que je trouve forts. Je l’ai fait cet été, même en ayant raison, et nous le ferons en janvier », a déclaré l’entraineur de Naples en conférence de presse.