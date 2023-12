Mercato : L’OL en passe de perdre un joueur important

Au bord du gouffre, l’Olympique Lyonnais pourrait encaisser un gros coup dur dans les prochains jours.

18e de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais (7pts) est à la traîne cette saison. Une situation qui risque de ne pas s’arranger de sitôt si l’OL commence à perdre des joueurs importants. C’est pourtant ce qui se profile à l’horizon avec l’intérêt d’un grand club européen pour Jake O’Brien.

Jake O’Brien, héros inattendu de l’OL

Arrivé sur la pointe des pieds, Jake O’Brien s’impose comme un élément important de l’OL. Le jeune défenseur irlandais est l’un des rares lyonnais qui sortent du lot cette saison. Auteur du but de l’unique victoire des Gones en Ligue 1 (contre Rennes), Jake O’Brien aurait pu faire gagner l’OL contre Lens samedi avec son doublé si les Sang et Or n’avaient pas repris l’avantage (3-2). Son erreur sur le but de l’égalisation lensoise n’efface pas ses bonnes performances avec le club rhodanien depuis quelques jours.

L’assurance Jake O’Brien

Titulaire pour la première fois le 7 octobre dernier contre Reims (défaite 2-0, ndlr), Jake O’Brien en est déjà à 7 titularisations en autant de rencontres avec l’Olympique Lyonnais. Avec son 1m97, l’ancien joueur de Molenbeek impressionne par sa combativité et son agressivité dans la défense lyonnaise. Ces bonnes performances ont même obligé, son entraineur, Pierre Sage (coach intérimaire de l’OL, ndlr) à ne pas lui en vouloir pour son erreur face à Lens. « On va insister sur ses points forts. L’idée est de tirer le positif de ce qu’il se passe. Il n’y a pas de problème à ce que les joueurs fassent des erreurs. On l’assume en équipe, c’est ce qu’il faut se dire. D’ailleurs, il l’a assumé lui-même en marquant un autre but. Je n’ai aucun problème avec ça, il n’y a que les équipes qui ne prennent pas d’initiative qui ne font pas d’erreur », a déclaré Pierre Sage après le match.

Getty

O’Brien en route vers la Premier League ?

Cependant, Pierre Sage pourrait ne pas avoir la chance de voir la progression de Jake O’Brien. Et ça, pas parce l’ancien directeur du centre de formation de l’OL pourrait être remplacé bientôt. C’est plutôt parce que Jake O’Brien est pisté par un autre club et pas des moindres. En difficultés en Premier League surtout après la sanction à leur encontre, les Toffees d’Everton ont jeté leur dévolu sur Jake O’Brien. Le club de la Mersey compterait sur l’Irlandais pour renforcer sa défense dès cet hiver. Une opération qui risque d’être compliqué car le joueur et l’OL ne souhaitent pas se séparer pour le moment.