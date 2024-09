Maraboutage, extorsion et complot criminel : le procès des frères Pogba commence Pogba

Le frère de Paul Pogba, Mathias, devrait être jugé après avoir prétendument ciblé l'ancienne star de Manchester United dans un complot d'extorsion.

Selon ESPN, le frère de Pogba et cinq autres personnes devraient comparaître devant le tribunal dans le cadre d'une affaire d'extorsion qui a visé le milieu de terrain de la Juventus il y a deux ans. Le frère du vainqueur de la Coupe du monde 2018 a été placé en détention en septembre 2022 après l'émergence d'allégations de chantage, lui et cinq autres personnes ayant prétendument tenté d'extorquer 11 millions de livres sterling à Pogba.

Le groupe est accusé d'extorsion et de tentative d'extorsion par le recours à la violence, d'enlèvement et de séquestration pour faciliter un crime ou un délit, ainsi que de complot criminel.

Un énorme complot criminel ?

Le bureau du procureur a déclaré que Mathias sera jugé « pour les délits de tentative d'extorsion et de complot criminel ». Selon les rapports, l'épreuve a été si impactante que Pogba a envisagé de prendre sa retraite à un moment donné, le milieu de terrain comparaissant devant le tribunal pour dire que cette affaire a eu une grande incidence sur sa santé mentale. Parallèlement, la carrière de joueur de Pogba a été massivement déraillée depuis, avec des blessures répétées qui l'ont tenu à l'écart des terrains avant qu'il ne soit frappé d'une suspension massive de quatre ans pour dopage plus tôt cette année.

Dans une vidéo explosive publiée sur les réseaux sociaux au moment de son arrestation, Mathias a qualifié son frère d'être humain « vil et méprisable », l'accusant de « faire taire tout ce qui pourrait révéler des choses en utilisant sa célébrité, son argent et ses relations et tous les autres moyens possibles ». Au cours de l'enquête, Pogba a déclaré avoir payé 100 000 € à son frère et au reste du groupe avant de révéler leurs prétendues tentatives de le discréditer en prétendant qu'il avait ordonné à un sorcier de jeter un sort sur son collègue français Kylian Mbappé - selon ESPN.

La date du procès pour cette affaire d'extorsion n'a pas encore été annoncée, mais Pogba est actuellement aux prises avec ses propres problèmes juridiques. Le milieu de terrain de la Juventus a été suspendu quatre ans après avoir été contrôlé positif à la substance DHEA, mais il a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport et espère voir le verdict annulé.