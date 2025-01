Manchester City - Chelsea : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Manchester City et Chelsea s’affrontent dans un duel crucial pour le top 4. Qui prendra l’avantage dans cette bataille de géants ?

Manchester City accueille Chelsea samedi soir pour une rencontre décisive dans la course au top 4 de Premier League. Après avoir vu leurs espoirs de titre s’évanouir, les deux équipes se concentrent sur l’objectif de sécuriser une place qualificative pour la Ligue des Champions. Lors de leur dernière confrontation en août, les Citizens s’étaient imposés 2-0 à Stamford Bridge.

Manchester City, rebondir après une désillusion européenne

Pep Guardiola doit relancer ses troupes après la défaite frustrante 4-2 face au PSG en Ligue des Champions. Malgré une avance de deux buts, les Sky Blues se sont effondrés en seconde période, illustrant leur incapacité récurrente à préserver leurs avantages cette saison. En Premier League, City reste sur trois revers consécutifs après un match européen et aborde un calendrier chargé face à des adversaires redoutables comme Arsenal, Liverpool ou Tottenham.

Les Citizens peuvent toutefois se rassurer avec leur domination récente face à Chelsea, restant invaincus lors de leurs sept derniers affrontements en championnat contre les Blues (5 victoires, 2 nuls).

Chelsea : retrouver de la constance pour sécuriser le top 4

Sous la houlette d’Enzo Maresca, Chelsea semble reprendre confiance après deux victoires en trois matchs, dont un succès convaincant 3-1 contre Wolverhampton. Avec des contributions offensives de Madueke et Cucurella, les Blues ont mis fin à une série de cinq matchs sans victoire en Premier League.

Cependant, leur bilan récent à l’extérieur laisse à désirer : aucun succès sur leurs trois dernières sorties (2 nuls, 1 défaite) et une défense fragile avec une seule clean sheet sur leurs 16 derniers déplacements à l’Etihad. Historiquement, Chelsea n’a plus battu Man City depuis la finale de la Ligue des Champions 2021, une série de 10 matchs sans victoire (2 nuls, 8 défaites).

Un duel décisif pour le haut de tableau

Avec seulement deux points d’écart entre les deux équipes, cette rencontre pourrait bouleverser le classement et définir les ambitions européennes des deux clubs dans une Premier League toujours aussi compétitive.

Sur quelle chaine suivre le match Manchester City - Chelsea ?

La rencontre entre Manchester City - Chelsea sera à suivre ce samedi 25 janvier 2025 à partir de 18h30 sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via l'application, MyCanal.

Horaire et lieu du match Manchester City - Chelsea

Le match de Premier League entre Manchester City et Chelsea se jouera à l'Etihad Stadium de Manchester, en Angleterre.

Il débutera à 18h30 ce samedi 25 janvier, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de Manchester City

Le défenseur de Manchester City, Ruben Dias, a demandé à être remplacé à la mi-temps lors de la défaite contre le PSG, et Pep Guardiola a depuis confirmé qu’il manquera le match de samedi en raison d’une blessure aux adducteurs. Nathan Aké, Jérémy Doku (les deux pour des raisons non spécifiées), Oscar Bobb (forme physique) et Rodri (ligament croisé antérieur) restent également indisponibles, tandis que Kyle Walker s'apprête à rejoindre l'AC Milan.

Les Citizens ont renforcé leur effectif avec trois nouvelles recrues cette semaine : Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov et Vitor Reis. Guardiola a confirmé que les trois joueurs sont en lice pour faire leurs débuts contre Chelsea, après avoir participé aux entraînements, bien qu'il reste à voir si le technicien catalan sera tenté de les titulariser.

Jack Grealish pourrait être aligné dès le départ après avoir contribué aux deux buts de City en milieu de semaine en tant que remplaçant, mais Guardiola devrait probablement maintenir sa confiance en Savinho sur le côté gauche. Kevin De Bruyne – qui a inscrit cinq buts en Premier League contre son ancien club Chelsea – pourrait évoluer en soutien de l’avant-centre Erling Haaland.

Composition probable de Manchester City :

Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Bernardo; Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland

Infos de l'équipe de Chelsea

En ce qui concerne Chelsea, Romeo Lavia (muscle), Wesley Fofana (ischio-jambiers), Benoît Badiashile (cuisse) et Mykhaylo Mudryk (suspendu) restent indisponibles, tandis que Levi Colwill (non précisé) et Enzo Fernandez (muscle) sont incertains et seront évalués avant le coup d'envoi.

Malgré quatre erreurs ayant directement conduit à des buts cette saison, dont la plus récente contre Wolverhampton, Robert Sanchez a reçu le soutien de son entraîneur, Enzo Maresca, qui pourrait lui renouveler sa confiance pour la rencontre de samedi. Filip Jorgensen reste cependant prêt à le remplacer si nécessaire.

On ignore encore si Reece James sera en mesure d'enchaîner deux titularisations consécutives en Premier League, ce qui pourrait permettre à Malo Gusto de retrouver sa place au poste de latéral droit. Kiernan Dewsbury-Hall pourrait également conserver sa place au milieu aux côtés de Moises Caicedo si Fernandez n'est pas jugé apte.

L'ancien ailier de Manchester City, Jadon Sancho, pourrait débuter à la place de Madueke ou Pedro Neto, tandis que Cole Palmer, autre ancien joueur des Citizens, devrait continuer d’évoluer en tant que meneur de jeu derrière Nicolas Jackson.

Composition probable de Chelsea :

Sanchez ; Gusto, Tosin, Colwill, Cucurella ; Dewsbury-Hall, Caicedo ; Neto, Palmer, Sancho ; Jackson