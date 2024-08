Lille - Slavia Prague : Les Dogues prennent une option pour la qualification (2-0)

Lille affrontait le Slavia Prague, mardi, en barrage aller de la Ligue des Champions. Score final, 2-0.

Lille était aux prises avec le Slavia Prague mardi soir à l’occasion du barrage aller de la Ligue des Champions. Dans un match qu’ils auront largement dominé, ce sont bien les Dogues qui prennent une option pour la qualification.

Lille domine la partie, le Slavia acculé

Si elle n’a pas été fructueuse en termes de but, la première mi-temps était nettement à l’avantage des Dogues qui ont dominé les débats. Lest hommes de Bruno Genesio ont d’abord instauré un pressing haut qui empêchait les Tchèques de sortir de leur moitié de terrain. Ce qui permettait notamment à Gudmundsson de déclencher la première frappe de la rencontre même s’il butait sur Kinsky (8e). Alors que le Slavia Prague commençait à se donner un peu d’air, Thiago Santos allumait aussi le gardien tchèque, sans succès (24e).

Dans la foulée, Jonathan David tentait également sa chance mais le Canadien n’attrapait pas non plus le cadre (29e). David se manquait à nouveau en reprenant un ballon repoussé par Kinsky sur une frappe d’Edon Zhegrova (33e) qui allait encore buter sur le gardien tchèque quelques minutes plus tard (39e). Lille semblait ainsi peu inquiété jusqu’à ce que Chory fasse passer une frayeur sur le camp de Lucas Chevalier avec une demi-volée qui passait juste à côté (45e+2). Les deux équipes rentraient aux vestiaires sans le moindre but marqué.

L'article continue ci-dessous

Les Dogues douchent le Slavia Prague

En seconde période, c’est le Slavia qui alertait en premier avec une frappe de Zafeiris qui butait sur Lucas Chevalier (46e). Mais cette fois-ci, les Dogues allaient se montrer plus cliniques dans la surface tchèque. Servi par Zhegrova, Jonathan David s’infiltrait dans la surface et allait ajuster Kinsky (1-0, 52e). Cette ouverture du score contraignait les joueurs du Slavia Prague à sortir de leur moitié de terrain même s’ils devaient ouvrir des brèches aux Lillois qui n’en profitaient pas. C’est même les Tchèques qui passaient près de l’égalisation avec un but d’Igoh Okbu qui était invalidé pour une faute de main du Nigérian (63e).

Un avertissement que les Dogues ne prenaient pas à la légère puisqu’ils allaient faire le break quelques minutes plus tard. Comme à son habitude, Edon Zhegrova éliminait un défenseur adverse (Holes) avant de s’infiltrer dans la surface pour aller tromper Kinsky d’un excellent plat du pied (2-0, 77e). Dans la foulée, le Slavia voyait un autre but lui être refusé et manquait de faire basculer cette fin de match (79e). Le score n’évoluait plus et les Dogues assuraient leur victoire pour ce barrage aller. De bon augure avant la manche retour, la semaine prochaine.