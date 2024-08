Lille - Slavia Prague : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lille vs Slavia Prague

Lille et le Slavia Prague s’affrontent mardi, en barrage aller de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

La phase de groupe de la Ligue des Champions démarre dans quelques semaines. Mais avant, il reste encore des places à aller chercher avec les barrages de la compétition. Ce mardi, le LOSC tentera sa chance lors de la première manche face au Slavia Prague. Une rencontre ultra-décisive pour les deux équipes.

Lille – Slavia Prague, un duel électrique

Quatrième de Ligue 1 la saison dernière, Lille devra batailler encore plus afin d’accéder à la prestigieuse Ligue des Champions. Tombeurs du Fenerbahçe de José Mourinho lors du troisième tour préliminaire (1-0, 1-1), les Dogues devront à présent, passer l’obstacle Slavia Prague. Les hommes de Bruno Genesio sont sur une bonne dynamique après avoir remporté leur premier match de Ligue 1 contre Reims, samedi (0-2). Toutefois, il faudra rester très concentré face aux Tchèques qui ne rendront pas la tâche facile au LOSC.

Le championnat tchèque est déjà à sa cinquième journée. Et le Slavia Prague occupe actuellement la troisième place avec quatre victoires et un nul. C’est donc une équipe très en jambes et en forme qui sera aux prises avec le LOSC, mardi. Cela s’est d’ailleurs fait remarquer lors du troisième tour préliminaire de la C1 où le Slavia n’a laissé aucune chance à l’Union Saint-Gilloise (3-1, 0-1). Ce barrage de la Ligue des Champions entre les deux équipes promet donc d’être électrique.

Horaire et lieu du match

Lille – Slavia Prague

Barrage aller de Ligue des Champions

Lieu : Stade du Hainaut

A 21h française

Les compos probables du match Lille – Slavia Prague

Lille : Chevalier ; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson ; Santos, Mukau, André ; Cabella, Haraldsson ; David

Slavia Prague : Kinsky, Holes, Ogbu, Zima, Masopust, Dorley, Zafeiris, Diouf, Schranz, Chory, Provod

Sur quelle chaîne suivre le match Lille – Slavia Prague ?

La rencontre entre le LOSC et le Slavia Prague sera à suivre ce mardi 20 août 2024 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.