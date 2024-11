Ligue 1, la stat terrible qui plombe l'OL

Après 10 journées de Ligue 1, l’OL affiche une statistique inquiétante cette saison.

Vendredi dernier, l’Olympique Lyonnais était aux prises avec Lille pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Un choc qui s’est soldé par un nul entre les Gones et les Dogues (1-1). Suite à ce résultat, les inquiétudes se font logiquement ressentir pour l’OL, surtout après son dernier bilan statistique.

La statistique terrifiante de l’OL

L’OL réalise des débuts contrastés cette saison. En forme en Ligue Europa avec deux victoires en trois matchs, le club rhodanien peine à enchainer en Ligue 1. Les Gones ont mal débuté avec des défaites contre Rennes (0-3) et Monaco (0-2) avant de lancer enfin leur campagne face à Strasbourg (4-3). Mais les hommes de Pierre Sage ont été très vite rattrapés par leurs vieux démons en concédant un nul contre Lens (0-0) avant de perdre l’Olympico contre l’OM malgré une supériorité numérique de plus de 85 minutes (2-3). S’il s’est relancé avec des victoires contre Toulouse (1-2), Nantes (2-0) et Le Havre (4-0), l’OL cale depuis deux journées. Lyon vient en effet d’enchainer des nuls contre Auxerre (2-2) et Lille (1-1). De nouvelles contre-performances qui placent le club dans une situation embarrassante.

Après 10 journées, l’Olympique Lyonnais est 6e de Ligue 1 avec 15 points. S’ils ont fini à cette place la saison dernière, les Gones sont bien loin du rang d’un club de leur standing. Par ailleurs, l’OL n’a plus fait partie du top 5 du championnat français depuis…75 journées consécutives. Ce qui constitue la pire série en cours pour Lyon depuis celle intervenue entre août 1991 et août 1993 avec 79 journées hors du top 5. Des chiffres qui confortent les doutes sur la capacité de l’OL à lutter pour les premières places de Ligue 1.