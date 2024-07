Les louanges d'une icône du PSG sur Mbappé

Une légende du PSG a tenu des mots élogieux à l’endroit de Kylian Mbappé, samedi.

Kylian Mbappé est actuellement loin des terrains. Après l’élimination des Bleus en demi-finale de l’Euro 2024, l’international français est en vacances. Des vacances qu’il écourtera bientôt à l’occasion de sa présentation au Real Madrid. S’il a quitté le PSG sous fond de tensions avec la direction parisienne, Kylian Mbappé reste encore apprécié par de nombreuses personnes dans la capitale française y compris une icône du club francilien.

Angel Di Maria adoube Kylian Mbappé

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 en provenance de Monaco, Kylian Mbappé a eu l’occasion de côtoyer l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club en l’occurrence, Angel Di Maria. Les deux hommes ont évolué ensemble de 2017 à 2022 dans la capitale parisienne. Si le Bondynois est le meilleur buteur de l’histoire du PSG, ‘’El Fideo’’ en est le meilleur passeur.

Ce dernier garde de bons souvenirs de Mbappé comme il l’a expliqué dans un entretien accordé au journal L’Equipe. « Kylian possède une vitesse extraordinaire qui peut faire la différence à tout moment. Même quand le match semble verrouillé, il voit un espace et il se met à courir. Et si on lui donne un bon ballon, il est décisif », a confié Angel Di Maria.

Angel Di Maria tranche entre Ronaldo et Messi

En plus de Kylian Mbappé, Angel Di Maria a aussi évolué avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L’international argentin a joué avec le Portugais au Real Madrid alors qu’il côtoie son compatriote en sélection. Si les deux sont considérés comme les deux meilleurs joueurs de l’histoire du football par beaucoup, l’ailier du Benfica Lisbonne a sa préférence.

« Ils ne pensent qu’à gagner, tout le temps. Mais, à la fin, le meilleur est celui qui a le plus de Ballons d’Or et Leo en a huit. Pour moi, il y a donc un certain écart entre lui et Cristiano (cinq Ballons d’Or) », affirme Di Maria avant d’évoquer l’impact de Ronaldo et de Messi sur le football. « Après avoir fait partie de l’élite durant de nombreuses années, ils continuent à faire parler d’eux dans le monde entier, alors qu’ils sont aux États-Unis et en Arabie Saoudite désormais. La compétition entre eux a permis à la Liga de grandir et ils ont fait aimer le football à tout le monde, même à ceux qui s’y intéressaient moins. Avec Leo, les Américains commencent à redécouvrir le football », conclut-il.