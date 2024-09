Lens - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La 4e journée de Ligue 1 s’achève ce dimanche par un grand classique du championnat, mettant aux prises Lens à Lyon.

C’est un joli qui clôture ce dimanche la 4e levée du championnat. Au Stade Félix-Bollaert, le RC Lens affronte l’OL. Ce n’est plus le champion de France contre le vice-champion comme c’était le cas en 2002/2003 mais ça reste une affiche excitante surtout que les deux formations restent sur des résultats positifs avant la trêve.

Le RCL de Will Still fait partie des cinq équipes qui n’ont pas encore chuté depuis l’entame de l’exercice. Les Artésiens ont même pris sept points sur neuf possibles, ne manquant de gagner que face à Monaco lors de la précédente journée. Alors oui, il y a eu cette élimination frustrante contre le Panathinaikos en Europa Conférence League, mais elle ne semble pas avoir entamé le moral des Artésiens.

Lyon a une revanche à prendre sur Lens

Côté lyonnais, le bilan mathématique est un peu moins reluisant. La bande à Pierre Sage n’a signé qu’un succès en trois parties. Toutefois, le succès en question a été particulièrement encourageant. C’est celui récolté face à Strasbourg à domicile alors que l’adversaire avait deux buts d’avance. Cette partie a donné des certitudes aux Gones et ils vont tenter de s’en servir pour remporter ce duel face à un concurrent direct, le troisième qu’il affronte déjà en ce début d’exercice.

Face à Lens, l’OL sera motivé pour bien faire. Les Rhodaniens le seront d’autant plus qu’ils restent sur deux revers face à cet adversaire. L’ultime opposition, au Groupama Stadium, s’est même soldée sur un revers 0-3 contre les Sang et Or. Alexandre Lacazette et ses partenaires seront donc animés d’un esprit de revanche. Les Artésiens sont prévenus.

Horaire et lieu du match

4e journée de Ligue 1

Stade Félix-Bollaert de Lens

A 21h, heure française

RC Lens – Lyon

Les compos probables de Lens - Lyon

Lens : Samba – Gradit, Khusanov (ou Danso), Medina – Aguilar, Thomasson, Ojediran, Chávez – Zaroury – Sotoca, Satriano.

Lyon : Perri – Mata, Ćaleta-Car, Niakhaté – Maitland-Niles, Caqueret, Matić, Tolisso, Abner – Mikautadze, Lacazette.

Sur quelle chaine suivre le match Lens - Lyon ?

La rencontre entre Lens et Lyon sera à suivre ce samedi 15 septembre 2024 à partir de 21 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.

