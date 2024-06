Le tacle sanglant de Mourinho à ses anciens joueurs

José Mourinho a répondu aux rumeurs selon lesquelles il souhaiterait que Romelu Lukaku et Paulo Dybala le rejoignent au sein du club turc.

Mourinho a fait un transfert sensationnel à Fenerbahçe et les rumeurs de recrutement ont déjà commencé après son arrivée au club turc. Parmi les noms évoqués jusqu'à présent, deux sont ceux d'anciens joueurs de Mourinho, Dybala et Lukaku. Cependant, le manager portugais a rapidement mis fin à ces spéculations.

S'adressant aux médias après son dévoilement, Mourinho a déclaré : « Les noms de mes anciens joueurs, de mes anciens clubs. Je veux le dire à 100 %, je n'ai aucun intérêt pour un joueur de l'AS Roma ».

Dybala et Lukaku ont tous deux brillé sous les ordres de Mourinho à la Roma, mais l'ancien joueur de Chelsea a connu une très mauvaise rupture avec les Giallorossi, et il est possible qu'il ne veuille plus rien avoir à faire avec l'équipe de Serie A et ses joueurs à l'avenir.

Il est probable que le manager portugais prépare déjà la prochaine saison cet été, dans le but de se débarrasser des récentes critiques et d'ajouter de nouveaux trophées à sa collection en Turquie.