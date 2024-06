Le PSG se fait chiper Luis Diaz !

Désormais proche du Barça, Luis Diaz s'éloigne du PSG.

Le FC Barcelone est en train d'identifier ses cibles pour la prochaine fenêtre de transfert estivale, qui s'ouvrira début juillet. Le directeur sportif Deco travaillera avec le nouvel entraîneur Hansi Flick pour déterminer ce qui est nécessaire, et l'un des souhaits du premier est Luis Diaz, de Liverpool.

L'idée est de faire signer un nouvel ailier gauche, et Diaz ferait l'affaire. Deco l'apprécie plus que tout autre candidat, et les efforts de Barcelone pour signer l'international colombien semblent s'être intensifiés.

Comme le rapporte Breinner Arteta Canizares, et comme le confirme Sport, l'entourage de Diaz rencontrera le FC Barcelone cette semaine. La rencontre aura lieu aux États-Unis, où la Colombie disputera la Copa América cet été.

Il s'agit de la première étape officielle franchie par le FC Barcelone en vue d'une éventuelle transaction pour Diaz. Cependant, les Barcelonais auront certainement fort à faire pour s'entendre avec Liverpool, qui n'a pas l'intention de laisser partir le joueur à un prix réduit.