Le message spécial de Cristiano Ronaldo à l'Irak

Ronaldo a adressé ses meilleurs vœux à ses coéquipiers d'Al-Nassr, lui qui ne participera pas au match d'ouverture de la Ligue des champions

Le joueur de 39 ans ne participera pas au match de Ligue des champions de l'AFC contre Al-Shorta en Irak lundi après avoir été diagnostiqué d'une infection virale. Ronaldo a été avisé de se reposer à Riyad et, par conséquent, il n'a pas voyagé avec l'équipe d'Al-Nassr à Bagdad.

Avant le match d'ouverture de la Ligue des champions de l'AFC du club saoudien lundi, l'icône portugaise a adressé ses meilleurs vœux à ses coéquipiers et a également partagé un message pour ses fans en Irak qui étaient impatients d'apercevoir leur idole.

S'adressant à Instagram, l'ancienne star de Manchester United et du Real Madrid a mis en ligne une photo de l'équipe dans sa story et a écrit : "Je souhaite bonne chance à mes coéquipiers pour le match et un message spécial à tous mes fans en Irak. J'espère vous voir tous bientôt."

L'attaquant vétéran espère récupérer avant le prochain match de la Pro League saoudienne du club, contre Al-Ettifaq vendredi soir.