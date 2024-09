Le légendaire Adriano de retour à 42 ans !

Adriano devrait faire un retour surprise au football à 42 ans, alors que le héros culte du Brésil et de l'Inter Milan se prépare pour un match d'adieu

L'attaquant emblématique, souvent surnommé "Imperador" (l'Empereur), a annoncé qu'il participerait à un match d'adieu le 15 décembre au légendaire stade Maracana de Rio de Janeiro, où s'affronteront Flamengo et l'Inter Milan, géants de la Serie A. Adriano devrait porter les maillots de Flamengo et de l'Inter Milan une dernière fois, alternant entre les deux équipes à chaque mi-temps.

Bien qu'Adriano soit à la retraite du football professionnel depuis plusieurs années, les fans et les supporters attendent depuis longtemps un adieu officiel. Sa dernière apparition professionnelle remonte à 2016, lorsqu'il a joué deux matchs pour Miami United, en quatrième division du football américain, à l'âge de 33 ans. Depuis, Adriano a participé à plusieurs matchs caritatifs, comme le « Jogo das Estrelas » de Zico et le « Futebol Solidário », qui a permis de récolter des fonds pour les victimes des inondations à Rio Grande do Sul.

En réfléchissant à sa décision d'organiser ce dernier match, Adriano a déclaré : « Beaucoup de gens m'ont demandé de dire au revoir. Même si j'ai arrêté de jouer il y a quelques années, j'avais besoin de ce match pour mettre fin à mon cycle. Je le devais à tous ceux qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore. »

Le parcours footballistique d'Adriano a commencé à Flamengo, où il a été découvert en tant que jeune talent au début des années 1990. Il a rapidement gravi les échelons et a déménagé en Europe en 2001. Portant le célèbre maillot de l'Inter, Adriano a joué 177 matchs, marquant 74 buts en deux passages entre 2001 et 2009. Au cours de cette période, il a aidé l'Inter à remporter quatre titres de Serie A, deux titres de Coppa Italia et une Supercoppa Italiana. Après son départ pour l'Europe, il est revenu à Flamengo en 2009, menant l'équipe à la victoire dans le Brasileirao, la plus haute ligue de football du Brésil, où il a marqué 19 buts.

Adriano, qui a également marqué 27 buts en 48 apparitions pour le Brésil, invitera personnellement les joueurs à participer à l'événement. Alors que l'homme de 42 ans fait ses adieux au sport qu'il a autrefois dominé, le match servira à célébrer son incroyable parcours, du jeune talent de Flamengo à l'attaquant redouté de l'Inter Milan et à ses performances héroïques pour le Brésil.