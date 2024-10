Le Havre - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Dimanche après-midi, l'OL de Pierre Sage va chercher à confirmer son regain de forme en venant à bout du Havre sur ses terres.

L'OL reste sur quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Le club rhodanien croise les doigts pour que la trêve internationale qui vient de s'écouler ne brise pas cette belle dynamique. Le déplacement au Havre devrait normalement servir aux Gones pour poursuivre leur remontée.

Les Lyonnais ont donc retrouvé leur vitesse de croisière et cette sortie en terre normande parait idéale pour enchainer. L'équipe entrainée par Didier Digard reste sur quatre défaites d'affilée et a donc le moral dans les chaussettes.

L'OL veut garder le cap

Pierre Sage, le coach lyonnais, va encore s'appuyer sur ses hommes forts pour assurer un bon résultat. Alexandre Lacazette, même s'il n'affiche pas les mêmes statistiques que la saison dernière demeure son principal relais sur le terrain, tandis que Ryan Cherki, revenu dans le groupe il y a quelques semaines, parait avoir retrouvé une forme très intéressante.

Lyon part favori, mais le HAC ne se présente pas à ce match en victime expiatoire. Les locaux auront à cœur de se relancer devant leurs supporters. Kuzyayev et ses coéquipiers savent que s'ils sont dans un bon jour ils peuvent prendre le meilleur sur l'OL. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait en janvier dernier (3-1). Dimanche, ils feront tout pour répéter cette belle performance.

Horaire et lieu du match

8e journée de Ligue 1

Stade Océane (Le Havre)

A 15h, heure française

Le Havre – Lyon

Les compos probables du Havre – Lyon

Le Havre : Desmas - Nego, Sangante, Salmier, Lloris, Opéri - Casimir, Touré, Kechta, Joujou – Soumaré.

OL : Perri - Maitland-Niles, Omari, Niakhate, Tagliafico - Veretout, Tolisso - Benrahma, Cherki, Fofana – Lacazette.

Sur quelle chaine suivre le match Le Havre - Lyon

La rencontre entre Le Havre et Lyon sera à suivre ce dimanche 20 octobre 2024 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.