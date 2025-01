Le Havre - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Havre et Lens seront aux prises dimanche pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Les matchs s’enchainent en France depuis le retour des vacances. Ce weekend, la Ligue 1 a entamé sa 17e journée qui va prendre fin ce dimanche. Pour cette journée justement, le championnat français nous offre des affiches non moins intéressantes à l’image de celle qui oppose Le Havre au Racing Club de Lens. Deux équipes en quête de rédemption en ce début d’année.

Le Havre doit se réveiller

17e de Ligue 1, Le Havre (12 pts) est dans une position délicate cette saison. Avec seulement trois points sur la lanterne rouge, Montpellier (18e, 9 pts), les Normands sont sous une grande pression. Mais la dynamique n’est pas la meilleure pour le moment du côté des Havrais qui ont perdu leurs cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. L’enjeu pour les hommes de Didier Digard contre Lens sera donc d’éviter une nouvelle défaite qui pourrait les envoyer au fond du trou.

Lens regarde en haut

Si les ambitions ne sont pas les mêmes, la situation n’est pas des plus rassurantes à Lens non plus. 7e de Ligue 1, les Sang et Or (24 pts) n’ont remporté que deux de leurs cinq derniers matchs en championnat (1 nul, 2 défaites). Un bilan mitigé qui éloigne les hommes de Will Still du podium. Lens est donc condamné à la victoire contre les Normands dimanche afin de réduire son écart vis-à-vis du peloton de tête.

Horaire et lieu du match

Le Havre – Lens

17e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Océane

A 15h, heure française

Les compos probables du match Le Havre – Lens

Le Havre : Desmas – Pembele, Kinkoue, Lloris – Nego, Ndiaye, Toure, Confais, Zouaoui – Logbo, Ayew

Lens : Koffi – Frankowski, Gradit, Sarr, Machado – Thomasson, Diouf – Sotoca, Fulgini, Zaroury – Nzola

Sur quelle chaîne suivre le match Le Havre – Lens ?

La rencontre entre Le Havre et le Racing Club de Lens sera à suivre ce dimanche 12 janvier 2025 à partir de 15h sur la plateforme DAZN.

DAZN : Pass exclusif mi-saison à 69€ ! Vous n'avez pas encore votre abonnement DAZN? Offrez-vous tous les matchs jusqu'à la fin de la saison pour 69€ ! Streamez tous les matchs de votre équipe favorite, mais aussi toute la Ligue 1 McDonald's, avec 8 matchs en direct et 1 en décalé chaque journée de championnat.