Lamine Yamal, les mots forts

Jeudi, l’Espagne entamera la défense de son titre de champion de l’UEFA Nations League.

La Roja se rendra à Belgrade pour affronter la Serbie, avec l’objectif de démarrer en force sa campagne 2024-25. Les 15 derniers mois ont été une période faste pour le football espagnol au niveau international, et l’équipe nationale masculine senior vient de remporter l’Euro 2024. Luis de la Fuente, qui s’est confié aux médias mercredi (via Diario AS), a révélé comment il envisageait le prochain cycle de son équipe.

« Nous voulons continuer à nous améliorer, à grandir, à intégrer de nouveaux joueurs et de nouveaux records. Et nous voulons continuer à être les meilleurs. La compétition est différente à chaque fois, les adversaires grandissent beaucoup et jouer contre l’Espagne est une autre motivation. La seule façon de grandir est de continuer à avancer. Nous devons continuer à faire les choses beaucoup mieux. ».

Une blessure légère

Il a été révélé ces derniers jours que Lamine Yamal souffre d’une gêne subie lors de la victoire de Barcelone contre le Real Valladolid samedi dernier, ce qui le place dans le doute pour affronter la Serbie. Cependant, de la Fuente compte sur lui.

« Son inconfort vient d'un coup , rien de plus. Ne cherchons pas plus loin. Je l’ai vu calme, c’est un garçon très calme, un jeune homme très mûr pour son âge. Avec nous, il se comporte comme une personne plus mûre que son âge. Nous transmettons aussi cette tranquillité. Il doit s’habituer à avoir les projecteurs braqués sur lui, mais il est prêt pour cela et il continuera à grandir et à mûrir. »