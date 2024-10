La femme de Messi n'a pas froid aux yeux

Antonela Roccuzzo rayonnait de fierté après avoir vu son mari Lionel Messi inscrire un triplé contre la Bolivie pour l'Argentine.

La star de l'Inter Miami a marqué trois buts et contribué à deux passes décisives alors que les champions du monde en titre ont décimé la Bolivie 6-0 lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde CONMEBOL 2026 mardi. Le joueur de 37 ans a désormais dépassé Ali Daei en tant que deuxième meilleur buteur de l'histoire du football international avec 112 buts à son actif, mais il est toujours à 20 buts du leader actuel Cristiano Ronaldo.

Antonela Roccuzzo rayonnait de fierté après l'incroyable performance de son mari alors qu'elle s'est rendue sur Instagram pour partager une photo du capitaine argentin en train de célébrer et a écrit : "Le plus grand de tous les temps". Elle a également partagé une vidéo de leurs enfants réagissant sauvagement à l'un des buts de Messi, alors qu'on les entendait crier de joie devant la télévision.

L'article continue ci-dessous

Après le match, Messi a déclaré avec émotion qu'il jouait ses « derniers matchs » avec la sélection nationale, déclarant aux journalistes : « Je n'ai fixé aucune date ni échéance pour mon avenir. Je profite simplement de tout cela. Je suis plus ému que jamais et je reçois tout l'amour des gens parce que je sais que ce seront peut-être mes derniers matchs. C'est une joie d'être présent et d'apprécier ce moment. Être entouré de coéquipiers plus jeunes, compte tenu de mon âge, me fait me sentir à nouveau comme un enfant. Je me retrouve à faire des bêtises parce que je me sens tellement à l'aise. Tant que je maintiens ce sentiment et que je peux continuer à contribuer à l'équipe, je compte être ici pour profiter [de l'équipe nationale] ».

La légende du FC Barcelone sera de retour en action avec l'Inter Miami samedi, alors qu'ils affronteront les New England Revolution dans un affrontement à domicile en MLS.