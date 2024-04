La comparaison osée de Gasset sur Moumbagna et une icône de l'OM

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, a osé lundi, une comparaison entre Faris Moumbagna et une icône du club.

L’Olympique de Marseille affronte l’OGC Nice mercredi en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. En conférence de presse en marge de la rencontre, Jean-Louis Gasset s’est prononcé sur plusieurs sujets en rapport avec le club marseillais. L’entraineur olympien s’est même permis une comparaison entre Faris Moumbagna et une légende de l’OM.

Moumbagna fait penser à Brandao selon Gasset

L’homme en forme du moment à l’Olympique de Marseille a pour nom, Faris Moumbagna. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang vient d’enchainer deux matchs sans marquer, l’international camerounais a bien pris le relais. Faris Moumbagna est notamment l’auteur du but qui a permis à l’OM d’aller en prolongations contre Benfica et aussi du but égalisateur contre Toulouse, dimanche. Deux exploits qui font rappeler à Jean-Louis Gasset les qualités identiques du Camerounais avec un certain, Brandao, ancien attaquant de l’OM entre 2009 et 2012.

« Quand je l'ai vu la première fois, j'ai pensé à Brandao tout de suite. Même gabarit, gaucher. Mais il est jeune, il faut le faire travailler techniquement, dans les déplacements. Il va vite, on ne s'en rend pas toujours compte parce qu'il se positionne très mal dans les transitions. Il faudrait avoir du temps pour travailler avec lui. Il est souvent efficace en entrant. Il égalise d'un geste magnifique à Toulouse », déclare le technicien français.

Gasset explique la force de l’OM à domicile

L’OM a obtenu sa qualification en demi-finale de Ligue Europa à domicile. Le club marseillais a en effet fait du Stade Vélodrome, un fief imprenable cette saison. L’équipe s’en sort souvent bien dans son antre contrairement à ses rencontres à l’extérieur. Et, Jean-Louis Gasset n’a même pas besoin de motiver ses joueurs lors des matchs au Vélodrome.

« Je n'ai pas trouvé la formule comme mes prédécesseurs à l'extérieur. On a pris quatre points en quatre matchs. C'est largement insuffisant. Par contre, au Vélodrome, on a un supplément d'âme et on fait ce qu'il faut (...). Jouer au Vélodrome, je n'ai pas besoin de trop dans les causeries. Je vois le visage des joueurs dans la concentration. A l'extérieur, on est peut-être un peu plus décontractés et on n’y arrive pas », explique le coach de l’OM.