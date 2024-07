L'OM se casse les dents sur une star de Liverpool

L'Olympique de Marseille aurait vu son offre de 12 millions de livres pour Wataru Endo rejetée par Liverpool.

Marseille cherche à rebondir après une saison médiocre en Ligue 1, qui l'a vu terminer à la septième place et l'a privé de football européen pour la saison à venir. Après le départ de Jean-Louis Gasset, les Marseillais ont recruté Roberto de Zerbi et l'Italien a déjà fait signer Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Ismael Kone, entre autres.

Selon The Mirror, la prochaine cible de Marseille est Endo, de Liverpool, pour lequel les Phocéens ont déposé une offre de 12 millions de livres sterling, qui a été immédiatement refusée par les Reds, car le club de Premier League n'a aucun intérêt à laisser le milieu de terrain japonais quitter Anfield cet été.

Offre immédiatement refusée par les Reds

Liverpool a signé Endo en provenance de Stuttgart l'été dernier pour une somme estimée à 16,2 millions de livres sterling après que les Reds aient raté la signature de Moises Caicedo et Romeo Lavia, qui ont tous deux préféré s'engager à Chelsea.

Alors que le milieu de terrain japonais n'était pas un titulaire indiscutable pour Jurgen Klopp la saison dernière, le nouvel entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a déclaré qu'il prendrait ses décisions concernant l'effectif à la fin de la pré-saison et il est possible qu'Endo devienne un joueur clé de l'équipe sous Slot.