Kvaratskhelia, un remplaçant déjà trouvé !

Le Paris Saint-Germain a conclu un accord époustouflant de 70 millions d'euros pour recruter Khvicha Kvaratskhelia de Naples.

L'avenir de Kvaratskhelia a été l'une des plus grandes histoires du mercato de janvier, Liverpool envisageant également un transfert. Mais le Géorgien, une figure clé de Naples qui a remporté son premier titre de Serie A depuis 33 ans en 2023, a signé un contrat jusqu'en 2029 dans la capitale française après avoir demandé à partir ce mois-ci.

Kvaratskhelia a consolidé son statut de l'un des joueurs offensifs les plus excitants du monde pendant deux ans et demi en Italie, marquant notamment 12 buts et effectuant 13 passes décisives alors que Naples a soulevé le Scudetto en 2022-23. Le joueur de 23 ans a également marqué lors de la célèbre victoire 2-0 de la Géorgie contre le Portugal à l'Euro 2024, une victoire qui a permis au pays de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Il a marqué cinq buts pour l'équipe d'Antonio Conte lors de son parcours vers la tête du championnat cette saison et son ancienne équipe envisagerait un transfert pour Marcus Rashford pour combler le poste vacant sur l'aile gauche.

Rashford à Naples ?

Après avoir finalisé son transfert, Kvaratskhelia a déclaré : "C'est un rêve d'être ici. J'ai entendu beaucoup de choses très positives sur le Paris Saint-Germain. Je ressens une immense fierté de rejoindre ce grand club et j'ai vraiment hâte de porter mes nouvelles couleurs".

Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a ajouté : "Khvicha est l'un des joueurs les plus excitants du football mondial - un talent fantastique, mais aussi un joueur qui a du courage et se bat avant tout pour l'équipe. Khvicha était tellement déterminé à faire partie de notre grand club. Je sais qu'il atteindra tous ses objectifs avec nous".

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont tous quitté le PSG au cours des deux dernières années, et bien que le club ait délibérément investi dans des talents plus jeunes, ce transfert leur permet également d'acquérir une qualité de classe mondiale. Kvaratskhelia rejoindra les rangs offensifs composés d'Ousmane Dembélé, Goncalo Ramos et Bradley Barcola alors que les Parisiens visent à mettre fin à leur disette en Ligue des champions, ainsi qu'à décrocher un quatrième titre consécutif en Ligue 1.