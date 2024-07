La France d'Alexandre Lacazette entame bien son tournoi olympique avec un succès face à la Team USA.

La France devait montrer ses muscles sur son sol pour son entrée en lice dans ses propres Jeux Olympiques.

Et c'est le vétéran Alexandre Lacazette qui a ouvert le score à l'heure de jeu. En position de meneur, le capitaine de l'équipe de France reçoit le ballon d'Olise et se décale un peu à droite pour armer en force à plus de vingt mètres, avant le retour de Busio. Le petit filet opposé est trouvé.

Olise doubkle la mise dix minutes plus tard. D'abord buteur, Lacazette se mue en passeur décisif pour son compère, récompensé à l'angle droit de la surface avec son tir parfaitement enroulé du gauche.

Le défenseur Loïc Badé enfonce le clou à 5 minutes de la fin d'une reprise puissante de la tête, à la réception du corner ciselé de Joris Chotard côté gauche ! La France l'emporte 3-0 pour son entrée en lice dans ces JO !