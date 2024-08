Jadon Sancho, le dernier avertissement

Brighton vs Manchester United

Erik ten Hag a demandé à Jadon Sancho de rester patient et d'attendre sa chance de briller à Manchester United.

L'ailier n'a pas été retenu dans le groupe pour le match d'ouverture de la Premier League contre Fulham la semaine dernière, mais le Néerlandais a précisé que son exclusion n'était pas due à l'attente d'un transfert et qu'elle était plutôt la conséquence de la forte concurrence pour les places et d'une infection de l'oreille. Jeudi, l'entraîneur a exhorté l'ailier à rester motivé pour le moment où on fera appel à lui.

Sancho a été exclu de l'équipe de Manchester United l'année dernière après avoir critiqué Ten Hag sur les médias sociaux après avoir été exclu du déplacement à Arsenal. Il a relancé sa carrière lors d'un prêt au Borussia Dortmund, mais les clubs n'ont pas manifesté d'intérêt pour un transfert permanent du joueur de 24 ans. Il a été réintégré dans l'équipe après avoir apparemment enterré la hache de guerre avec Ten Hag. Mais les espoirs de le voir relancer immédiatement sa carrière à Old Trafford ont été anéantis lorsqu'il a été écarté de l'équipe de départ pour le Community Shield, puis du groupe contre Fulham.

« Nous devons gérer cela, l'attitude des joueurs est très importante. Parfois, ils seront déçus, ils doivent faire avec, on gagne en tant que groupe », a déclaré Ten Hag. « Les prix seront décidés en mai prochain et d'ici là, nous avons besoin de tous les joueurs dans l'équipe et très motivés, ce n'est pas une attente, c'est une demande de l'équipe.

United a vendu l'ailier Facundo Pellistri au Panathinaikos cette semaine, mais Sancho est toujours en concurrence avec quatre autres joueurs de couloir : Amad Diallo, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho et Antony. Ten Hag a ajouté : « J'espère que nous aurons une équipe avec un double positionnement et lorsque nous commencerons la saison après le 1er septembre [jour du marché des transferts], cela signifie que vous ne pouvez pas sélectionner tous les joueurs, mais que vous avez besoin d'eux tout au long de la saison ».