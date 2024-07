Harry Kane passe aux aveux

Harry Kane n'a pas hésité à dire qu'il échangerait ses trophées personnels pour que l'Angleterre remporte l'Euro 2024 dimanche.

À 30 ans, Harry Kane est prêt à tout pour mettre fin à sa série de trophées au plus haut niveau. L'ancien attaquant de Tottenham affirme qu'il échangerait toutes les Golden Boots, toutes les récompenses de l'équipe de la saison et toutes les autres distinctions personnelles pour remporter un trophée en tant que capitaine de l'équipe d'Angleterre.

Lors de la conférence de presse de l'Angleterre avant la finale, Kane a déclaré : "Ce n'est pas un secret que je n'ai pas gagné de trophée d'équipe : "Ce n'est pas un secret que je n'ai pas gagné de trophée collectif et chaque année qui passe, je suis de plus en plus motivé et déterminé à changer cela. Demain soir, j'aurai l'occasion de remporter l'un des plus grands trophées que l'on puisse gagner et d'entrer dans l'histoire avec ma nation, [et] je suis extrêmement fier d'être anglais.

"Il ne fait aucun doute que j'échangerais tout ce que j'ai fait dans ma carrière contre une soirée spéciale et une victoire demain soir. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de travail jusqu'à ce moment-là, mais je suis vraiment déterminé à faire de demain soir une soirée spéciale.

Kane est l'un des plus grands attaquants de l'ère moderne et il figure en tête de liste des joueurs qui méritent d'avoir une médaille de vainqueur accrochée à leur mur. L'Angleterre a échoué à l'Euro 2020, mais le capitaine devrait avoir retenu la leçon avant le choc de ce week-end et espère utiliser son expérience pour mener son pays un peu plus loin.