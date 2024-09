Guardiola sélectionneur ? Ce pays lui tend les bras

Angleterre vs Finlande

Pep Guardiola est l'un des noms sur la liste des candidats à la sélection de l'Angleterre, Lee Carsley n'étant pas assuré de rester.

L'Angleterre s'est séparée de Gareth Southgate plus tôt cet été après sa défaite déchirante en finale de l'Euro contre l'Espagne. Southgate a démissionné de son poste après avoir terminé deuxième de l'Euro pour la deuxième fois consécutive.

Après le départ de l'homme de 54 ans, la FA a nommé Lee Carsley, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans, comme manager temporaire de l'équipe masculine senior. Alors que les Three Lions ont jusqu'à présent réalisé des performances satisfaisantes sous la direction de Carsley, remportant leurs deux premiers affrontements en Ligue des Nations contre l'Irlande et la Finlande, la FA pourrait ne pas confier le poste permanent à Carsley car elle a commencé à rechercher des candidats externes, selon le Telegraph.

Guardiola candidat

Le rapport ajoute en outre que la FA a préparé une liste restreinte de coachs qui pourraient prendre en charge l'équipe nationale dans les mois à venir. Eddie Howe de Newcastle United et Graham Potter et Frank Lampard, anciens managers de Chelsea, sont les noms anglais qui sont envisagés. Parmi les étrangers, le nom de Pep Guardiola, le patron de Manchester City, figure sur la liste des candidats, et il serait le candidat rêvé de la FA.

Pour l'instant, Guardiola reste concentré sur les Cityzens qui chercheront à prolonger leur série de victoires à quatre matchs de Premier League samedi en recevant Brentford à domicile.