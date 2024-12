Guardiola passe aux aveux sur Haaland

Manchester City vs Everton

Pep Guardiola a défendu la baisse de forme soudaine de Haaland alors que la saison cauchemardesque de Manchester City se poursuit en Premier League.

Haaland a fait un début de campagne 2024-25 en trombe, marquant 10 buts lors de ses cinq premières sorties en Premier League, dont deux triplés. Cependant, sa forme a pris un coup depuis fin septembre et n'a marqué que trois buts lors de ses 12 dernières apparitions en championnat.

La baisse de forme soudaine de la machine à buts norvégienne a coïncidé avec la chute de City, qui n'a remporté qu'un seul match sur ses 12 matches toutes compétitions confondues et est tombé à la septième place du classement, à 12 points du leader Liverpool. Malgré les mauvaises performances de l'attaquant vedette, le manager Guardiola a pris sa défense en qualifiant la situation d'échec collectif de l'équipe.

S'adressant aux journalistes, Guardiola a déclaré : "C'est à propos de nous, ce n'est pas seulement une question de jeu. Quand Erling était si prolifique, c'était à propos de nous, de l'équipe. Erling est si important pour nous et le sera encore plus. Nous devons mieux l'utiliser.

"La raison en est celle-ci, celle-là et celle-là. C'est à propos de nous, de tout le monde. Les gars courent plus que jamais. Beaucoup de petits et de gros détails font que nous ne sommes pas aussi bons que nous l'étions."

Les champions en titre seront de retour en action en Premier League le lendemain de Noël, lorsqu'ils affronteront Everton à l'Etihad Stadium.