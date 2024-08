Griezmann, c'est l'Amérique

Les champions de la MLS Cup 2022 cherchent à associer Griezmann à ses anciens coéquipiers de l'équipe de France Hugo Lloris et Olivier Giroud

Le LAFC est en pourparlers pour signer le milieu de terrain de l'Atlético Madrid Antoine Griezmann, renforçant l'intérêt de longue date pour le meneur de jeu, selon GiveMeSport. Son contrat expire à la fin de la saison 2024-25.

Le joueur de 33 ans aurait une clause libératoire qui peut être activée cet été pour 10 millions d'euros. L'Atlético Madrid a été actif dans sa recherche d'un attaquant cet été et serait sur le point de conclure un accord pour Julian Alvarez de Manchester City.

Griezmann en MLS

Griezmann a marqué 268 buts et ajouté 119 passes décisives au cours d'une carrière professionnelle de près de 15 ans. Le LAFC n'est qu'à deux points du sommet de la Conférence Ouest et à six points du trophée Supporters Shield.

Griezmann est depuis longtemps intéressé par un transfert en MLS. Le Français a admis l’an dernier qu’il voulait jouer en Amérique : « L’Arabie saoudite ? Je comprends ceux qui doivent y aller, on parle de sommes d’argent incroyables », a déclaré Griezmann. « Pourrais-je y aller ? J’ai une famille, trois enfants. Ce n’est pas une décision facile à prendre. La MLS reste ma priorité. »

Griezmann pourrait rejoindre un contingent français solide au LAFC. Les Californiens ont signé l’ancien gardien de l’équipe de France Hugo Lloris en décembre 2023. Lloris a effectué 24 titularisations pour le club de Los Angeles, réalisant 64 arrêts avec un pourcentage d’arrêts de 68,1. Olivier Giroud a signé au LAFC début mai et n’a pas encore fait ses débuts pour le club.