L’équipe de France féminine de football vient de décrocher sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en étrillant le Maroc.

L'équipe de France féminine continue d’impressionner en Coupe du monde de la catégorie. Après avoir sorti le grand jeu face au Panama lors de la dernière journée avec une victoire (3-6) écrasante pour prendre la tête du groupe, les Bleues ont confirmé face au Maroc, ce mardi. Les dames encadrées par Hervé Renard ont mystifié leurs adversaires en s’imposant sur un score sans appel de 4-0.

Diani lance les Bleues, Le Sommer finit avec le Maroc

Collectivement, les Bleues ont réussi à faire le job contre les Lionnes de l’Atlas du Maroc. Tout le match s’est joué en moins de dix minutes pour une victoire française. Les Tricolores ont été récompensées de leur grosse entame de jeu grâce à leur buteuse Kadidiatou Diani après le premier quart d’heure de jeu. Suite à un très bon relais de Bacha pour Karchaoui, qui déboule à gauche, la latérale dépose le cuir sur la tête de son avant-centre, qui conclut facilement face au but (15e, 1-0) pour ouvrir le score pour la France.

Mais ça ne va pas à venir, le deuxième but français. Les Bleues font le break grâce à un poteau rentrant de Kenza Dali. Au départ sur une jolie déviation pour Diani, Dali profite de la remise de sa partenaire pour tromper la gardienne d'un tir précis (20e, 2-0).

Trois minutes plus tard, Le Sommer corse l’addition pour les Bleues. L'équipe de France prend le large grâce à Le Sommer. Après une poursuite de Diani pour presser El Chad, qui prend trop de risques dans sa surface, le ballon contré par la Française profite à Le Sommer, qui trompe encore la gardienne adverse d'une frappe croisée imparable (23e, 3-0). La France part en pause avec un avantage de 3-0.

Au retour des vestiaires, Le Sommer s’offre le doublé. L'attaquante convertit un énorme travail de Becho à droite. Nouvelle entrante, cette dernière s'amuse avec son adversaire près de la touche et décoche un centre à la courbe parfaite. Bien placée au second poteau, Le Sommer termine de la tête et s'offre un doublé (70e, 4-0). Et ce sera le dernier but de la partie pour l’équipe féminine de France, qui s’impose logiquement 4-0 devant son homologue marocaine.

Ainsi, avec cette victoire écrasante, les Bleues décrochent leur billet pour les quarts de finale de la compétition, où elles affrontent l'Australie.