Euro 2024 : Lamine Yamal dénoncé à la police ?

Ferran Torres affirme que Yamal, le jeune prodige espagnol de 16 ans, "devrait être interdit" et qu'il dénoncerait l'adolescent à la police

Yamal et Torres, qui sont collègues au FC Barcelone, tentent actuellement de mener leur pays à la gloire continentale en Allemagne. La Roja est la seule équipe à s'être qualifiée pour les huitièmes de finale avec un bilan de 100 % en phase de groupes.

Yamal, qui continue de battre des records pour son premier tournoi senior, a attiré l'attention. Torres a déclaré au Guardian à propos de son coéquipier qui a marqué l'histoire : "Il devrait être banni. Ce que ce gamin fait à 16 ans !"

L'article continue ci-dessous

Torres a ajouté que l'Espagne pourrait se voir infliger une amende pour avoir aligné Yamal lors d'un match se déroulant au-delà de 23 heures (heure locale), la législation allemande du travail interdisant aux moins de 18 ans de travailler à de telles heures : "Je le dénoncerai à la police après le 14 juillet. Qu'il nous aide à gagner d'abord. Je ne le savais pas, je vais aller le lui dire maintenant, l'énerver : il y a une blague à faire ici. En dehors du terrain, on passe toute la journée, tous ensemble : il n'y a pas de groupes. Je joue aux fléchettes. J'ai appris à Manchester avec Phil Foden et tous les autres. Je ne suis pas mauvais, mais pas aussi bon qu'eux : ils jouent depuis des années, au pub avec la bière.

L'Espagne est un camp heureux à l'heure actuelle, et Torres ajoute un désir collectif de franchir la ligne par tous les moyens possibles : "Je ne regarde pas beaucoup de football en temps normal, mais à l'Euro, je le fais parce que ce sont des adversaires que nous pourrions affronter. Nous avons regardé la Géorgie contre le Portugal. Nous avons battu la Géorgie 7-1 et 3-1 en qualification, mais ces résultats sont un peu faux et les choses changent maintenant. Le groupe est terminé. Nous pouvons nous attendre à tout. Et nous allons prendre les choses au fur et à mesure. Si nous arrivons à la 90e minute contre la Géorgie et que nous gagnons, alors c'est bon. Maintenant, il faut juste gagner, de toutes les façons possibles. Si Dieu le veut, le 15 juillet, tout le monde dira que nous avons joué comme de la merde et que nous avons gagné.

La Géorgie se retrouvera en huitième de finale dimanche, à Cologne. L'Espagne a déjà remporté le Championnat d'Europe en 2008 et 2012, après avoir remporté la Coupe du monde, et pense avoir le talent nécessaire pour dominer à nouveau le continent.