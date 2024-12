Equipe de France, le message de Kylian Mbappé après sa nouvelle récompense

Kylian Mbappé est sorti du silence samedi après sa nouvelle distinction en France.

L’année 2024 se termine sur une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé. Critiqué en Espagne et en France ces derniers mois, l’international français s’est vu décerner un prestigieux dans l’Hexagone ce samedi. Quelques heures après l’annonce, le capitaine des Bleus a laissé un message sur ses réseaux sociaux.

La réaction de Mbappé après avoir été élu joueur français de l’année

Kylian Mbappé aura vécu une année 2024 des plus tumultueuses. Entre son départ controversé du PSG et ses débuts mitigés au Real Madrid, le Bondynois a traversé des mois difficiles ces derniers mois. En plus, l’ancien monégasque a vu son statut en Equipe de France être contesté après les derniers rassemblements. Pourtant, la saison 2023-2024 de Kylian Mbappé n’a pas été jetée aux oubliettes en France. L’ancien parisien a notamment remporté la Ligue 1 et la Coupe de France avec le PSG avant d’échouer aux portes de la finale de la Ligue des Champions. Avec les Bleus, l’attaquant du Real Madrid a atteint les demi-finales de l’Euro.

Avec 52 buts marqués toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé s’est vu décerner ce samedi le prix du joueur français de l'année par le magazine France Football pour la quatrième fois de sa carrière (2018, 2019, 2023, 2024). Un nouveau trophée individuel qui s’ajoute à celui du prix Gerd Müller remporté au Ballon d’Or par Kylian Mbappé qui pense déjà au prochain. « Meilleur joueur français de la saison. Très heureux de ce nouvel accomplissement, on va continuer à bosser pour en ramener d’autres. Merci pour votre soutien », a-t-il écrit sur son compte Instagram.